Silahla vurulan flamingoya tedavi

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ANTALYA'da, ateşli silahla vurulduğu belirlenen yaralı flamingo, Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde tedaviye alındı.

Göç sırasında, Muratpaşa ilçesi Kundu mevkisi sahil kısmındaki boş alanda yaralı flamingo olduğunu görenler, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Antalya Şube Müdürlüğü'ne haber verdi. İhbar üzerine adrese ulaşan Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, ateşli silahla yaralandığını tespit ettikleri flamingoyu tedavisi yapılmak üzere Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne götürdü. Burada müdahale edilen flamingo, tedavi tamamlandıktan sonra doğal yaşam alanına bırakılacak.



ANTALYA 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:23

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