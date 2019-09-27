Kumluca Belediyespor yeni forvet oyuncusu transfer etti

Antalya Süper Amatör'de mücadele eden Kumluca Belediyespor forvet oyuncusu Serhat Karadaban ile sözleşme imzaladı.

Kumluca Belediyespor forvet oyuncusu 31 yaşındaki Serhat Karadaban ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp binasında düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Ali Okur ile Teknik Direktör Orhan Karataç ve yönetim kurulu üyeleri Ali Özkan ve Ramazan Güzel katıldı. Kulüp Başkanı Ali Okur, "Serhat Karadaban transferinde isabetli bir karar verdiğimize inanıyorum. Antalyaspor ve birçok kulüpten tebrik telefonları alıyoruz. İşimizi ciddi bir şekilde takip etmemiz federasyonun ve diğer kulüplerinin ilgisini çekmiş olacak ki arayıp tebrik ediyorlar. Bu sezon iddialıyız ve Kumluca Belediyespor'u BAL Ligi'ne tekrar çıkaracağız" dedi. Yeni transfer Serhat Karadaban ise 'Kumluca Belediyespor'u en iyi şekilde temsil edeceğim. Üzerime düşen görevi yaparak, tecrübelerimi takım arkadaşlarıma en iyi şekilde aktaracağım. Atabildiğim kadar gol atarak, takımıma yardımcı olmak istiyorum. Sezon sonunda şampiyon olarak 3. Lige çıkmak istiyoruz" diye konuştu.

Kulüp binasında düzenlenen imza törenin ardından Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, makamında ziyaret edildi. Yeni transfer edilen Serhat Karadaban'ın Kumluca Belediyespor'a hayırlı olmasını dileyen Başkan Köleoğlu, "Serhat kardeşimiz inşallah tecrübesi ile takımımıza büyük katkı sağlayacak, güç katacak. Takımımızın bir forvet oyuncusuna ihtiyacı vardı. İnşallah şampiyon olarak, BAL ligine tekrar yükseliriz. İnanıyorum ki hedeflerimize adım adım ilerleyeceğiz. Kumluca'da artık maç izleme heyecanı oluştu. Herkesin istediği bir dönem geçiriyoruz. Kumluca Belediyespor'un başarılı olabilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Transferlerin gerçekleşmesinde büyük emeği olan Kulüp Başkanımız Ali Okur'u ve yönetimini tebrik ediyor, takımımıza başarılar diliyorum" dedi.

Ankara doğumlu 31 yaşındaki Serhat Karadaban futbol hayatına Ankara Batıkent Kültürspor'da başladı. Süper Lig takımı Gençlerbirliği'nde mücadele eden Serhat Karadaban, sırasıyla Divrispor'da 3. lig, Kırşehir ve Yimpaş Yozgatspor'da 2. lig, Kastamonuspor, Muğlaspor ve Nazilli Belediyespor takımlarında 3. ligde mücadele etti. Uzun süre BAL liginde farklı kulüpler de forma giyen Karataban, son olarak Yeniçağı Bolu ile BAL Ligi'nde oynadı.

ANTALYA 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:23

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