Kaş Belediyesi’nden Kınık’ta Aşure İkramı

İstanbul'da bir deprem daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya’nın Kaş ilçesinde Aşure Günü dolayısıyla Kınık Mahallesi pazaryerinde sıcak aşure dağıtımı yapıldı.

Kaş Belediyesi, Muharrem ayı nedeniyle bin 500 kişiye aşure ikram etti. Kınık pazaryerinde düzenlenen aşure programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kaş Belediye Başkanlığı tarafından Muharrem ayı etkinlikleri çerçevesinde vatandaşlara aşure dağıtımı yapıldı. Cuma namazı sonrası pazaryerinde düzenlenen etkinlikte Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren ve Belediye Meclis Üyeleri vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

ANTALYA 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:23

GÜNEŞ 06:43

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 16:16

AKŞAM 18:54

YATSI 20:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.