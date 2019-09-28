Gastronomi tutkunları Antalya'da buluşuyor

ANTALYA'da 3'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Meze Festivali, gastronomi tutkunlarını bir araya getirecek. Türk ve dünya mutfağından farklı damak tadındaki lezzetlerin tattırılacağı festival, ünlü restoranların şeflerini ağırlayacak.

Antalya'da Akra Otel'de 18 Ekim günü düzenlenecek 3'üncü Uluslararası Meze Festivali, gastronomi dünyasının tanınmış aşçılarını ve temsilcilerini ağırlayacak. Türkiye'yi temsilen 7 farklı restoran işletmesinin temsilcileri ve aşçıları festivalde farklı lezzetteki mezeleri hazırlayarak, gastronomi tutkunlarının beğenisine sunacak. 16 şefin hazırlayacağı 32 meze çeşidi, festival alanının ortasına kurulan tadım standında yerini alacak. Gastronomi tutkunlarının tek tek tadacağı mezeler, davetlileri lezzet yolculuğuna çıkaracak. Festivalde gurme-yazar Mehmet Yaşin'in söyleşisi de gerçekleşecek. Festivalde bir de sürpriz bölüm hazırlandı. 2019 Sca Türkiye Türk Kahvesi (Cezve) Şampiyonası'nda Türkiye 2'nciliğini kazanan Atilla Narin'in Kronotrop Peru San Ignacio, Caferino, Caffe Vergnano Turkish Coffee ve kendi adını taşıyan Atilla Narin isimli 4 özel kahve harmanının tadım programı da düzenlenecek.

ANTALYA 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:23

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