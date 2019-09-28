D\u00dcNYADA ve T\u00fcrkiye de koruma alt\u0131na al\u0131nan\u00a0ve nesli t\u00fckenmekte olan kum zambaklar\u0131, Antalya n\u0131n Demre il\u00e7esindeki S\u00fcl\u00fckl\u00fc Plaj\u0131 nda \u00e7i\u00e7ek a\u00e7t\u0131. Say\u0131lar\u0131 g\u00fcn ge\u00e7tik\u00e7e azalan, koruma alt\u0131ndaki kum zambaklar\u0131,\u00a0b\u00f6lge halk\u0131 ve turistlerin ilgi oda\u011f\u0131 haline geldi.Antalya ve \u00e7evresinde \u00e7i\u00e7ek a\u00e7an\u00a0kum zambaklar\u0131, Demre deki S\u00fcl\u00fckl\u00fc plaj\u0131nda yo\u011fun olarak g\u00f6r\u00fcl\u00fcrken,\u00a0plajdaki\u00a050 kum zamba\u011f\u0131 yerli ve yabanc\u0131 turistlerden b\u00fcy\u00fck ilgi g\u00f6rd\u00fc.\u00a0Kum zambaklar\u0131n\u0131n foto\u011fraf\u0131n\u0131 \u00e7eken turistlerin yan\u0131 s\u0131ra, bir grup \u00f6\u011frenci de \u00f6\u011fretmenleri e\u015fli\u011finde gelerek kum zambaklar\u0131n\u0131 inceledi.KOPARTANA A\u011eIR CEZA VARSo\u011fanl\u0131 bir bitki olan ve k\u00f6kleri \u00e7ok derinde bulunan kum zambaklar\u0131, geni\u015f ve uzun \u015feritsi yapraklar\u0131, yakla\u015f\u0131k 4045 santim boyunda, beyaz \u00e7i\u00e7ekli olarak yeti\u015fiyor. Kum zambaklar\u0131n\u0131n \u00e7i\u00e7eklenme d\u00f6nemi a\u011fustos sonu ile ekim ay\u0131 aras\u0131nda de\u011fi\u015fiyor. So\u011fanlar\u0131n\u0131n yurt d\u0131\u015f\u0131na \u00e7\u0131kar\u0131lmas\u0131 yasak olan kum zambaklar\u0131n\u0131 koparanlara 60 bin 163 lira cezai i\u015flem uygulan\u0131rken, kum zambaklar\u0131na zarar veren kurumlara da 300 bin 856 lira ceza yaz\u0131l\u0131yor. KORUNMASINI \u0130ST\u0130YORUM \u0130l\u00e7edeki bir \u00f6zel okulda e\u011fitim g\u00f6ren 6 nc\u0131 s\u0131n\u0131f \u00f6\u011frencisi Beren Benli, \u00d6\u011fretmenimizle kum zamba\u011f\u0131 \u00e7i\u00e7e\u011fini tan\u0131d\u0131k. \u00c7ok g\u00fczel \u00e7i\u00e7ekler. Bunlar\u0131n korunmas\u0131n\u0131 istiyorum dedi. \u00d6NLEM ALIRSAK, GELECEK NES\u0130LLERE AKTARIRIZ Fen bilgisi \u00f6\u011fretmeni Nuray Arslan, Bug\u00fcn \u00f6\u011frencilerimizle endemik bir t\u00fcr olan kum zamba\u011f\u0131yla tan\u0131\u015ft\u0131k. Nesli t\u00fckenmekte olan bir \u00e7i\u00e7ektir. G\u00fcn\u00fcm\u00fczde k\u00fc\u00e7\u00fck bir ortamda devam ediyor hayat\u0131na. Bu k\u00fc\u00e7\u00fcc\u00fck alanda \u00f6nlem al\u0131rsak, gelecek nesillere de kum zamba\u011f\u0131n\u0131 g\u00fczel bir \u015fekilde aktar\u0131r\u0131z diye konu\u015ftu. G\u00d6R\u00dcN, D\u0130KKATL\u0130 SEV\u0130N VE KORUYUN \u0130ngiltere de ya\u015fam\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcren Rus Sveta Switlina, Bu \u00e7i\u00e7ek d\u00fcnyada k\u0131rm\u0131z\u0131 \u00e7izgide, nesli t\u00fckenmekte olan bir \u00e7i\u00e7ek. Bu \u00e7i\u00e7e\u011fi g\u00f6rmek isteyen T\u00fcrkiye ye gelsin. G\u00f6r\u00fcn, dikkatli sevin ve koruyun dedi. ARTIK NESL\u0130 T\u00dcKEN\u0130YOR VE \u00c7OK AZLAR \u00c7i\u00e7ekleri inceleyen Nazl\u0131 Ar\u0131c\u0131 da \u015f\u00f6yle dedi: Hafta sonu ailece gezintiye \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131k. Etrafta kum zambaklar\u0131 oldu\u011funu g\u00f6rd\u00fck. \u00c7ok ho\u015fumuza gitti. \u0130ndik arabadan, bakt\u0131k. Nesli t\u00fckenmekte olan kum zambaklar\u0131 bunlar. Biz bunlar\u0131n koruma alt\u0131na al\u0131nmas\u0131n\u0131 istiyoruz. Art\u0131k nesli t\u00fckeniyor ve \u00e7ok azlar. Koruma alt\u0131na al\u0131n\u0131rsa Demremiz i\u00e7in de g\u00fczel olur diye d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum.