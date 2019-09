Motosikletle gezintiye çıkan kardeşleri kaza ayırdı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde motosikletle gezintiye çıkan Okay Kurnaz (15) ve ablası Ayşe Kurnaz (18), servis midibüsüyle çarpıştı. Kazada Okay Kurnaz yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Ayşe Kurnaz ise yoğun bakıma alındı.

Serik'te oturan Okay Kurnaz ile ablası Ayşe Kurnaz dün akşam 07 YLY 20 plakalı motosikletle gezintiye çıktı. Okay Kurnaz'ın kullandığı motosiklet saat 22.00 sıralarında Boğazkent Mahallesi Doğanay Sitesi önünde Muhsin G.'nin kullandığı 15 FE 727 plakalı servis midibüsüyle çarpıştı. Kazada Okay Kurnaz ve ablası Ayşe Kurnaz ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Kurnaz kardeşler, ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Okay Kurnaz yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Ayşe Kurnaz ise yoğun bakıma alındı. Kaza sırasında Kurnaz kardeşlerin başında kask olmadığı belirlendi. Okay ve Ayşe Kurnaz kardeşlerin babaları Faik Kurnaz'ın da yaklaşık 1.5 ay önce yaşamını yitirdiği öğrenildi. Polis midibüs sürücüsü Muhsin G.'yi gözaltına aldı.



