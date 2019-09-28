E-atıklar Çevreci Komşu Kart’ta

Muratpaşa Belediyesi, yılın 8 aylık döneminde, içerdiği radyoaktif maddeler, tozlar ve ağır metaller nedeniyle çevre ve insan sağlığına ciddi ölçüde zarar verebilecek bin 321 parça elektrikli ve elektronik atığı Çevre Komşu Kart kapsamında evlerden topladı.

Atık yönetiminde uyguladığı Çevreci Komşu Kart projesiyle Türkiye’nin öncü belediyelerinden bir olan Muratpaşa Belediyesi, evlerde kullanılmayan ya da kullanılamaz durumda olan buzdolabı, soğutucu, cep telefonu, televizyon, monitör, aydınlatma ekipmanları ve küçük beyaz eşyaları Çevreci Komşu Kart kapsamında toplamaya devam ediyor. İçerdiği radyoaktif maddeler, tozlar, halojenli bileşikler, ağır metaller gibi toksik maddeler nedeniyle çevre ve insan sağlığına ciddi ölçüde zarar verebilecek elektrikli ve elektronik atıklar, kısaca eatıklar 2018’de Çevreci Komşu Kart kapsamına alındı. Evlerindeki eatıkları Çevreci Komşu Kart kapsamında değerlendirmek isteyen Muratpaşa sakinlerinin Turunç Masa’nın 444 80 07 numaralı çağrı merkezini arayarak açık adresleri ve teslim edecekleri eatığın ne olduğunu bildirerek kayıt oluşturması yeterli olurken Muratpaşalılar teslim edilen her eatık karşılığında da puan kazandılar.

Eatıklar her çarşamba ve perşembe belirtilen adreslerden belediye ekiplerince teslim alınırken bu yılın 8 aylık döneminde bin 321parça eatık evlerden toplandı. Böylece bir yandan eatıklar geri dönüşüme kazandırılırken diğer yandan Muratpaşalılar anlaşmalı marketlerde ve sinema salonlarında kullanabilecekleri ya da üniversite öğrencilerine burs olarak aktarabilecekleri puan kazandı. Çevreci Komşu Kart kapsamında eatıklarını Muratpaşa Belediyesi’ne teslim eden ilçe sakinleri yılın Ocak Ağustos döneminde 5 bin 433 lira karşılığı puan kazanıldı.

ANTALYA 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:23

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