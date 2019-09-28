Balık pulu hastası 'mucize bebek' yardım bekliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Balık pulu hastası 'mucize bebek' yardım bekliyor

DHA

DOĞUŞTAN balık pulu hastası olan ve ilaç bulamadığı için sorun yaşayan 12 yaşındaki Medine Beyaz´a bir hayırsever tarafından Belçika´dan gönderilen ilaçlar kargoda kırıldı. Medine´nin ailesi yardım eli beklediklerini ve devletin konuya müdahale etmesini istediklerini söyledi.

DOĞUŞTAN balık pulu hastası olan ve ilaç bulamadığı için sorun yaşayan 12 yaşındaki Medine Beyaz´a bir hayırsever tarafından Belçika´dan gönderilen ilaçlar kargoda kırıldı. Medine´nin ailesi yardım eli beklediklerini ve devletin konuya müdahale etmesini istediklerini söyledi.
Antalya'da oturan inşaat işçisi Kasım (37) ve ev kadını Güler Beyaz (36) çiftinin 2007 yılında Medine adını verdikleri kızları, halk arasında 'balık pulu' adı verilen 'iktiyozis' teşhisiyle dünyaya geldi. Doktorların 'en fazla 15 gün yaşar' dedikleri Medine, ailesinin desteğiyle yaşama tutundu. Elleri ve ayakları doğumundan 3 ay sonra gelişmeye başlayan Medine'yi, doktorları 'mucize bebek' olarak adlandırdı.
İLACIN TÜRKİYE'DE SATIŞI DURDU
Şu an 7'nci sınıf öğrencisi olan Medine, anne ve babasının yoğun çabalarıyla hayatını sürdürürken vücudunu devamlı nemli tutması gerekiyor. Türkiye´de satışı bir süre önce durdurulan ve sürekli kullanması gereken ilacı alamayan küçük kız bu nedenle mağdur oldu. İLAÇ ŞİŞESİ KARGODA KIRILDI
Aile ilacı bulamayınca Medine'nin yaşamı da zorlaştı. Ailenin sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıya Belçika'da yaşayan bir hayırsever cevap verdi. Aile ilaca kavuşacağı anı beklerken, kargoda hayal kırıklığı yaşadı. Eve getirilen paket açıldığında şişelerinin çoğunluğunun kırıldığı görüldü. Medine ve Kasım Beyaz çifti, tek çocukları olan Medine'nin yaşamını rahat sürdürmesi için ilaç bulunmasını istiyor.
'15 GÜNDEN FAZLA YAŞAMAZ DEDİLER'
İlaçları almakta zorlandıklarını söyleyen anne Güler Beyaz, "Medine doğuştan 'iktiyozis' hastası. Kalıcı bir hastalık ve tedavisi devam ediyor. Doğduğunda elleri ve ayakları yoktu, 3 ay sonra çıkmaya başladı. Doktorlar '15 günden fazla yaşamaz' dediler ama yaşama tutundu. Doktorlar Medine'ye 'mucize bebek' diyor. Kullandığımız ilaçları ve ürünler ilaç kategorisine girmiyor, sağlık güvencemiz karşılamıyor" dedi.
'KARGO İLAÇLARI KIRIK TESLİM ETTİ'
Medine'nin 5 sene evde eğitim gördüğünü belirten Beyaz, "İlaçlar daha önce Türkiye'de vardı ve devlet karşılıyordu. 7 aydır Türkiye'ye gelmiyor. Firma satışı bırakmış. Bir hayırsever Belçika'dan 3-4 paket gönderdi. Gelen ilaçlar kırılmış. Şişeler patlamış şekilde teslim edildi bize. Yarısını attık yarısını kullanıyoruz. Devletimizden bu konuya el atmasını istiyoruz. Sadece kendimiz için değil, ülkemizde yüzlerce iktiyozis hastası var. Mikrop kapma olasılığına karşı 5 sene evde eğitim gördü. 2 yıl önce okula gitmeye başladı. Zor oluyor ama okula gitmesi gerekiyor, eğitimini alması lazım. Arkadaş edinmesi ve sosyalleşmesi gerekiyor" diye konuştu.
'BU İLACI BEKLEYEN YÜZLERCE HASTA VAR'
Öğretmen olmak istediğini söyleyen Medine Beyaz ise "İlaçları kullanmadığım zaman cildim kuruyor ve derim kalınlaşıyor. Kullandığım zaman daha nemli oluyor ve daha rahat ediyorum. Okula gidemiyordum. 2 senedir gidiyorum. Bu sayede yeni arkadaşlar edindim. Öğretmen olmak istiyorum, kendime ait bir işim olsun istiyorum. Anlatmayı sevdiğim için bu işi yapmak istiyorum. Benim gibi bu ilacı bekleyen çok fazla hasta var. Devletimizin bu ilaçları getirmesini istiyorum" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Bakan Koca, daha önce yaptığı açıklamada, halk arasında 'balık pulu' olarak bilinen İktiyozis hastalığının tedavisinde kullanılan bu ilacın muadilinin üretileceğini ve yakın zamanda piyasaya sürüleceğini söylemişti.

ANTALYA

28 Eylül 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:23
  • GÜNEŞ 06:43
  • ÖĞLE 12:53
  • İKİNDİ 16:16
  • AKŞAM 18:54
  • YATSI 20:08
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MHP Antalya’da devir teslim
YEREL HABERLER MHP Antalya’da devir teslim
Antalya üç büyük yarışmaya ev sahipliği yapacak Rekortmenler Kaş’ta buluşuyor
YEREL HABERLER Antalya üç büyük yarışmaya ev sahipliği ...
Balık pulu hastası Medine, dört gözle beklediği ilacı gördü, isyan etti Balık pulu hastası Medinenin hayırseverlerin yardımıyla yurt dışından getirttiği ilacın yarısı kargoda toz haline geldi Cildinin çatlayarak pul pul olması nedeniyle fazla güneşe çıkamıyor, sıcak, soğuk veya tozlu ortamlarda bulunamıyor Medine Beyaz'ın annesi, kızlarının vücuduna iyi gelen ilacın taşınma esnasında kargoda zarar görmesine tepki gösterdi
YEREL HABERLER Balık pulu hastası Medine, dört gözle beklediği ilacı ...
2 dakika içinde içinde 2 kilo bal yedi Antalya'da Bal Yeme Yarışması düzenlendi
YEREL HABERLER 2 dakika içinde içinde 2 kilo bal yedi Antalya'da Bal ...
Alanya Kalesi’ndeki tarihi skandal Tarihi pencereyi kaplamayla gizlediği ve pis su tahlisi için suru deldiği ortaya çıktı
YEREL HABERLER Alanya Kalesi’ndeki tarihi skandal Tarihi pencereyi ...
Komyonetin çarpıp 20 metre sürüklediği kasksız motosiklet sürücüsü ağır yaralandı Kask bulunmayan sürücü ve kardeşi tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Komyonetin çarpıp 20 metre sürüklediği kasksız ...
Kaş, üç büyük yarışmaya ev sahipliği yapacak
YEREL HABERLER Kaş, üç büyük yarışmaya ev sahipliği yapacak
Eşi terk edince kendini astı
YEREL HABERLER Eşi terk edince kendini astı
16. Alanya Caz Günleri muhteşem konserlerle devam ediyor
YEREL HABERLER 16. Alanya Caz Günleri muhteşem konserlerle devam ...
40 yıldır içecekleri suyu evlerine bidonlarda taşıyorlar Arazi araçlarının dışında araçların çıkamadığı yollar nedeniyle daha önce eşek sırtında su taşıyan aile, eşekleri ölünce evlerinin ihtiyacı olan içme suyunu sırtlarında taşımaya devam ettiler.
YEREL HABERLER 40 yıldır içecekleri suyu evlerine bidonlarda ...
Antalyaspor galibiyete odaklandı
YEREL HABERLER Antalyaspor galibiyete odaklandı
Başkan Uysal sorumluluk projesinin ilk dersine katıldı
YEREL HABERLER Başkan Uysal sorumluluk projesinin ilk dersine ...
Tarihi surlara açtığı pencereye, taş görünümlü kaplama yaptırmış
YEREL HABERLER Tarihi surlara açtığı pencereye, taş görünümlü ...
Motosikletle gezintiye çıkan kardeşleri kaza ayırdı
YEREL HABERLER Motosikletle gezintiye çıkan kardeşleri kaza ayırdı
E-atıklar Çevreci Komşu Kart’ta
YEREL HABERLER E-atıklar Çevreci Komşu Kart’ta
'Tarzan'ın deniz tutkusu
YEREL HABERLER 'Tarzan'ın deniz tutkusu
Antalya'da nefes kesen motosiklet gösterileri
YEREL HABERLER Antalya'da nefes kesen motosiklet gösterileri
İki kardeşin motosiklet gezintisi ölümle sonuçlandı Serik'te trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER İki kardeşin motosiklet gezintisi ölümle ...
Demre'de kum zambakları çiçek açtı
YEREL HABERLER Demre'de kum zambakları çiçek açtı
Gazipaşa'da turfanda çekirdeksiz nar hasadı
YEREL HABERLER Gazipaşa'da turfanda çekirdeksiz nar hasadı
Gastronomi tutkunları Antalya'da buluşuyor
YEREL HABERLER Gastronomi tutkunları Antalya'da buluşuyor
Aranan şüpheli, nefes kesen operasyonla yakalandı
YEREL HABERLER Aranan şüpheli, nefes kesen operasyonla yakalandı
Kaş Belediyesi’nden Kınık’ta Aşure İkramı
YEREL HABERLER Kaş Belediyesi’nden Kınık’ta Aşure İkramı
Kumluca Belediyespor yeni forvet oyuncusu transfer etti
YEREL HABERLER Kumluca Belediyespor yeni forvet oyuncusu transfer ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X