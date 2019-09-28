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Sea to Sky'ın galibi Mario Roman oldu

DHA

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, bu yıl 10'uncusu düzenlenen Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı dağ etabıyla tamamlandı. Son etabın ve Sea to Sky 2019'un galibi İspanyol sporcu Mario Roman oldu.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, bu yıl 10'uncusu düzenlenen Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı dağ etabıyla tamamlandı. Son etabın ve Sea to Sky 2019'un galibi İspanyol sporcu Mario Roman oldu.
Kemer'de bu yıl 28 ülkeden 260 sporcunun katılımı ile 10'uncusu düzenlenen Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı son gün Çamyuva plajında '0' rakımdan 2365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesine kadar 55 kilometrelik etap ile tamamlandı. 4 günlük Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nın en zorlu etabı olan dağ etabı Çamyuva sahilinden başladı. Sporcular ardından Kesmeboğazı'ndaki dere yatağında su içinden ve kayaların arasından geçti. Ardından ormanlık alandan Ovacık, Yayla Kuzdere, Belen Yaylası, Çukur Yayla gibi noktalardan geçti. Zorlu parkurda sporcular Antalya'nın zirvesi olarak adlandırılan 2365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesine ulaştı.
Dağ etabını İspanyol Mario Roman kazanırken, ikinciliği Wade Young, üçüncülüğü ise 44 yaşındaki İngiliz Graham Jarvis elde etti. Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nın tüm etaplarının toplamında ise yarışın galibi son iki etabı birincilikle tamamlayan Mario Roman oldu. İkinciliği Güney Afrikalı Wade Young kazanırken, üçüncülüğü ise İngiliz Graham Jarvis elde etti.
Yarış sonrası zirvede ödül töreni düzenlendi. Törene Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel, İlçe Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) Başkanı Semih Özdemir ve davetliler katıldı.
Dereceye giren sporculara ödüllerini Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Kaymakam Murtaza Dayanç ve Belediye Başkanı Necati Topaloğlu verdi.
Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Antalya'nın deniz, kum ve güneşin yanı sıra doğa ve motor sporlarına da uygun bir şehir olduğunu söyledi. Alternatif turizm anlamında doğa sporlarına önem verdiklerini ifade eden Ateş, "Çok başarılı bir organizasyon oldu. Kemer'in güzellikleri zaten belli. Bir anlamda da Kemer'in tanıtımına katkı sağlanmış olundu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.
Kaymakam Murtaza Dayanç, heyecan ve adrenalin dolu bir organizasyon olduğunu belirterek, "Yarışların Kemer'e katkı sağladığından eminim. Başarılı bir iş oldu. Emeği geçenlere ve yarışlara destek verenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yarışların muhteşem geçtiğine değinerek, "Aslında anlatmaya gerek yok. Her şey ortada. Sporcular, yarışı izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Yarışlar, Kemer için büyük bir tanıtım oldu. Bundan sonraki yarışlar daha güzel olacaktır. Emeği geçenlere teşekkürlerimi sunarım" dedi.
Dağ etabının ve Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nın galibi Mario Roman da yarışı kazanmak için çok çalıştığını ve emeklerinin karşılığını aldığı için mutlu olduğunu kaydetti. Roman, "Bu seneki format değişikliği benim işime yaradı. Tüm etapların toplam sürelerini dahil ettiler genel klasmana. O yüzden ilk etapta zaman kayıpları yaşamama rağmen diğer etaplarda eksiklerimi iyi zamanlar yaparak kapattım. Bu sene daha iyi hazırlandım. Daha çok inanıyordum kendime ve yarışı kazandım. Bu sene olabildiğince bütün yarışlara gitmeye çalışacağım ve gelecek sene yarışta yine unvanımı korumaya çalışacağım" diye konuştu.
İkinciliğin sahibi ve geçen yılın birincisi Wade Young, "İlk etaplar çok güzeldi. İki etabı birincilikle tamamladım ama son bölümde ise aynı takımda yarıştığım arkadaşım benden biraz daha hızlıydı. Elimden geleni yapmaya çalıştım ama bu kadarı oldu bu sene ama önümüzdeki sene daha iyisini yapacağım" dedi.
Kemer'de 10 yıldır düzenlenen yarışmada en çok galibiyeti bulunan ünlü İngiliz sporcu Graham Jarvis de şöyle dedi:
"Şu anda 44 yaşındayım ve hala yarıştayım. Çok mutluyum. Etap çok güzeldi. Fakat etabın sonlarına doğru suyum bitti ve biraz sorun yaşadım. Ama her şeye rağmen podyumda olmak çok güzeldi."

ANTALYA

29 Eylül 2019 Pazar

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