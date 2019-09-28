Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Sivasspor: 1 (İlk yarı)

İstanbul'da bir deprem daha!

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Süper Lig’in 6. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, DG Sivasspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı kırmızıbeyazlı ekibin 10 üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada Traore’nin pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Fernando'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 01

23. dakikada sağ kanattan Juanfran'ın yaptığı ortada ön direkte topla buluşan Bakasetas’ın topuk vuruşunu kaleci Samassa iki hamlede kontrol etti.

41. dakikada Alanyaspor atağında Juanfran’ın kale sahasına yaptığı ortada Cisse topukla vuruşunu yaptı ancak top kaleye gitmedi. Sonrasında ise Fernandes'in ortasıyla topla buluşan Bakasetas'a savunma vuruş izni vermedi.

45. dakikada Bakasetas’ın ortasında Welinton topu arka direğe yolladı. Müsait durumda bulunan Fernandes’in kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.



Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Halil Umut Meler x, Cevdet Kömürcüoğlu x, Ekrem Kan xx

A. Alanyaspor: Marafona xx, Juanfran xxx, Fabrice N’Sakala xxx, Welinton Silva xxx, Steven Caulker xxx, Manolis Siopis xx, Ceyhun Gülselam xx, Efecan Karaca xx, Papiss Cisse xx, Junior Fernandes xxx, Anastasios Bakasetas xxx

Yedekler: Haydar Yılmaz, Kaan Kanak, Giorgos Tzavellas, Salih Uçan, Tayfur Bingöl, Umut Güneş, Onur Bulut, Djalma Campos, Musa Çağıran, Yacine Bammou

Teknik Direktör: Erol Bulut

DG Sivasspor: Mamadou Samassa xx, Caner Osmanpaşa xx, Marcelo Goiano xx, Aaron Appindangoye xxx, Uğur Çiftçi xx, Abdou Traore xxx, Mert Hakan Yandaş xxx, Erdoğan Yeşilyurt xxx, Hakan Arslan xx, Mustapha Yatabare xx, Fernando Andrade xxx

Yedekler: Ali Şaşal Vural, Fatih Aksoy, Paul Papp, Ziya Erdal, Armin Djerlek, Volkan Eğri, Isaac Cofie, Arouna Kone, Hugo Vieira

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Fernando (dk. 1) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Bakasetas (Alanyaspor), Uğur Çiftçi (Sivasspor)

ANTALYA 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 05:24

GÜNEŞ 06:43

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 16:15

AKŞAM 18:52

YATSI 20:07

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