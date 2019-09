Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından

SÜPER Lig´in 6´ncı haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörü maçı değerlendirdi.

EROL BULUT: "İLK 4 DAKİKA KONSANTRE OLAMADIK"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, maçın ilk 4 dakikası hariç istedikleri doğrultuda bir karşılaşma olduğunu söyledi. Mücadelenin ilk 4 dakikasında konsantre olamadıklarını belirten Bulut, "Ama golü yedikten sonra uyandık. 85 dakika hemen hemen tek kale hücum yaptık. Yeterince gol pozisyonu yakaladık. Hatta 3 maçlık gol pozisyonu yakaladık diyebilirim. Ceza sahasına 43 kez girdik, 32 tane orta yaptık. Topa sahip olan takım bizdik ama bazen sadece topa sahip olmak değil yakaladığınız şansları iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Biz bugün bunları yakaladık. Maalesef değerlendiremedik. Doğruları yapmaya çalıştık. Futbolcularımı golü yedikten sonra gösterdikleri performanstan dolayı tebrik ediyorum. Yolumuza namağlup olarak devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta Beşiktaş'a karşı istediğimiz performansı sahada göstererek 3 puan alarak sevinç yaşarız" dedi.

RIZA ÇALIMBAY: "SON PASLARIMIZI İYİ KULLANABİLSEYDİK 1-2 GOL DAHA ATABİLİRDİK"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise "Her şeyden önce iyi bir takıma karşı oynadık. Gerçekten ligin en iyi takımlarından biri. Zaten aldığı puanlarla belli. Maçın da biz zor geçeceğini biliyorduk ve maçın başından sonuna kadar hep hücum oynamayı düşündük. Zaten başlar başlamaz golü bulduk. Biz ikinci yarıya başlarken de o golü korumak değil de daha gol atmak için, topu ileride tutmak için forvet aldık, daha iyi şekilde ileride çoğalalım diye. Bir iki tane net pozisyon yakalayacağımızı biliyorduk ve onu da yakaladık. Tabii ikinci yarı baskı yememiz gayet normal. Sadece son paslarımızı en iyi şekilde kullanabilseydik belki buradan bir iki tane daha gol atıp gidebilirdik" diye konuştu.

"BAŞKA TAKIMA YAPACAKLARINA İNANMIYORUM"

Hakem kararlarını da eleştiren Çalımbay, şöyle konuştu: "Ama maalesef bizim deplasmanlarda özellikle hakem arkadaşlarımızın yaptığı bize göre basit hatalar var. İşte örneğin; en son Yatabare´nin pozisyonu, yani pozisyonu bitirt, Yatabare vursun gol olsun ondan sonra VAR´a git iptal et. Hiçbir şey olmadan pat diye iptal etti. Yani faul verdim ben dedi bitti. Yani ben başka bir takıma bunu yapacaklarına inanmıyorum. Büyük takımların böyle bir pozisyonu VAR´a gitmeden iptal edeceğini hiç zannetmiyorum, kesinlikle inanmıyorum buna. Maalesef bu bize rastladı hem Rize maçında olsun, hem burada olsun, yoksa son dakika da olsa o golümüz ile belki de biz buradan galip şekilde ayrılacaktık. Netice olarak hiçbir zaman maçtan kopmadık mücadele ettik. Ataklarımız da oldu güzel şeyler de yaptık. Ama çok güzel bir maç oldu. Maçın sonucu bu oyunla beraberlik tabii ki. Gayet normal bir şey, ben takımımı tebrik ediyorum artık. Zaten ligin başı, bir sürü maçlar var. Önemli olan yakaladığımız bu istikrarı iyi bir şekilde korumak."

