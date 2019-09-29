Maratonda kaybolan sporcu 2 saat sonra bulundu

ANTALYA'da düzenlenen Likya Yolu Ultra Maratonu'nun DemreKumluca etabında dinlenmek için mola verdiği sırada kaybolan sporculardan Musa Tanrıverdi, jandarma ve UMKE ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik araması sonucu bulundu. Tanrıverdi, "Yukarı doğru çıkmak istediğim zaman bir ses duydum. Ben de düdüğümü var gücümle çalmaya başladım. Arkadaşlar bana ulaştı" dedi.

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen Likya Yolu Ultra Maratonu'nun dünkü etabına katılan sporculardan Musa Tanrıverdi, dün saat 17.00 sıralarında dinlenmek amacıyla oturduğu sırada öndeki gruptan koptu. Havanın kararmasıyla yönünü kaybeden Musa Tanrıverdi için Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan yardım istendi. İhbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı arama kurtarma ve UMKE ekipleri arama çalışması başlattı. Arama çalışmaları yürütülürken Musa Tanrıverdi'nin yanındaki düdüğü öttürmesiyle yeri tespit edildi. Tanrıverdi'ye yaklaşık 2 saatlik çalışmanın sonucunda ulaşılabildi. Sağlık durumu iyi olan Musa Tanrıverdi daha sonra bulunduğu noktadan Adrasan Mahallesi'ne getirildi.

'GEREKEN SÜREDE GELMEDİĞİNİ FARK ETTİK'

ANTALYA 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 05:24

GÜNEŞ 06:43

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 16:15

AKŞAM 18:52

YATSI 20:07

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