Yaşlı Meclisi için başvurular başlıyor

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, demokrasi ve katılımcılığı esas alan bir kent yaşamının oluşmasında önemli çalışmalardan biri olacak Yaşlı Meclisi için başvuruların Pazartesi itibariyle başlayacağını söyledi. Aynı zamanda Türkiye’de bir ilk olacak Yaşlı Meclisi, 60 yaş ve üstü 60 kişiden oluşacak.

Muratpaşa Belediyesi, 60 yaş ve üstü Muratpaşa sakinlerinin yaşadığı kent üzerinde söz sahibi olmasını sağlayacak Yaşlı Meclisi’nin kuruluş çalışmalarına başlıyor. Aynı zamanda Türkiye'de bir ilk olacak Yaşlı Meclisi'yle ilgili yönetmelik Muratpaşa Belediye Meclisi’nce kabulünün ardından meclis üyeliği için başvurular Pazartesi günü itibariyle başlıyor. Başvuralar Turunç Masa’nın 444 80 07 numaralı çağrı merkezi üzerinden yapılabilecek.

Başkan Uysal, Yaşlı Meclisi'nin temel hedefinin deneyimli kent sakinlerinin yaşadıkları şehre dair sorunların çözümünde katılımını sağlamak olduğunu söyledi. Yaşlı Meclisi’nden aynı zamanda yaşlıların ihtiyaçlarına cevap veren politikalar ve kapsamlı eylem planları oluşturmasını beklediklerini ifade eden Başkan Uysal, “Bu bağlamda Yaşlı Meclisi için bağımsız yaşam, destekleyici ve güvenli fiziksel ve sosyal çevre, erişilebilir destekler ve hizmetler konuları temel çalışma alanları olacak” dedi.

Yaşlı Meclisi’yle aynı zamanda onların deneyimlerinden, kapasitelerinden ve danışmanlığından yararlanmayı hedeflediklerini aktaran Uysal, “Bütün karar verme düzeylerinde yaşlıların ihtiyaçları ve sorunlarının göz önünde bulundurmak ve yaşlıların kültürel, ekonomik, politik ve sosyal yaşam ile yaşam boyu öğrenmeye katılımlarının sağlamak gibi amaçlarımızı da Yaşlı Meclisi aracılığıyla hayata geçirme şansına sahip olacağız" ifadelerinde bulundu.

Yaşlı Meclisi'nin 30 kadın ve 30 erkek olmak üzere 60 kişiden oluşacağını dile getiren Uysal, meclise Muratpaşa'da ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve yabancı uyruklu kişilerin üye olabileceğini söyledi. Meclis üyeliği için 60 yaş ve üstü olma zorunluluğunun bulunduğunun altını çizen Uysal, “Yaşlı Meclisi çalışmalarında bağımsız olacak. Sadece kendi sekretaryası oluşturuluncaya kadar idari işlemleri belediyemizce yürütülecek" dedi.

ANTALYA 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 05:24

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