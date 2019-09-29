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Timati, kızıyla dalga sörfü yaptı, milyonlar izledi

DHA

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, daha önce bornozluyken yaptığı sörf şovuyla dikkatleri çeken ünlü Rus şarkıcı Timati, bu kez 5 yaşındaki kızı Alice ile sörf tahtasına çıktı. Timati ve kızının dalga sörfü sırasında yaptığı akrobatik hareketler milyonlarca kişi tarafından ilgiyle izlendi.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, daha önce bornozluyken yaptığı sörf şovuyla dikkatleri çeken ünlü Rus şarkıcı Timati, bu kez 5 yaşındaki kızı Alice ile sörf tahtasına çıktı. Timati ve kızının dalga sörfü sırasında yaptığı akrobatik hareketler milyonlarca kişi tarafından ilgiyle izlendi.
Kemer ve Antalya'da her yıl konser veren Rusların sevilen R&B ve Hiphop şarkıcısı asıl ismi 'Timur İldarovich Yunus' olan Timati, geçen ağustos ayının başında konakladığı Rixos Sungate Otel'e ait sürat teknesiyle denize açılıp, bornozu ve elindeki kahveyle 'surfwavedalga sörfü' yapmış ve bu paylaşımı 5 milyon 180 bin 500 kişi tarafından beğenilmiş ve 24 bin yorum almıştı. Instagram hesabında 14 milyon 300 bin takipçisi olan Timati'nin paylaşımı, takipçilerine Kemer'in tanıtımını yaptığı için turizmcilerin de takdirini topladı.
Timati son olarak Rixos Sungate Otel'de vereceği konser için annesi ve kızı Alice ile Kemer'e geldi. Yine dalga sörfü yapan Timati bu kez de kızıyla birlikte sörf tahtasına çıkıp akrobatik hareketlere imza attı. Timati, omzuna aldığı kızıyla bir süre sörf yaptı. Daha sonra kızı, Timati'nin omzuna basarak ayağa kalktı. Kollarını yana doğru açan Alice, bacaklarından tutan babasıyla birlikte sörf tahtası üzerinde şov yaptı. Timati sonrasında kızını elleri üzerinde yukarı doğru kaldırırken, Alice de yüzüstü suya paralel şekilde uzanarak bir süre durdu. 
Timati, kızıyla yaptıkları şovun görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Paylaşım ilk gününde 2 milyon 36 bin 185 kişi tarafından izlendi ve 16 bin 400 yorum aldı.

ANTALYA

30 Eylül 2019 Pazartesi

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