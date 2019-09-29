Ceviz toplamak isteyen yaşlı adam ağaçtan düşerek hayatını kaybetti

İstanbul'da bir deprem daha

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Antalya'da bir yaşlı adam, ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek hayatını kaybetti.

Antalya'nın Kumluca ilçesi Büyükalan Mahallesi'nde 76 yaşındaki Ali Karakuş, dün öğleden sonra saat 14.30 sıralarında ceviz toplamak için evinin bahçesindeki ağaca çıktı. Ceviz toplarken dengesini kaybeden Ali Karakuş, 6 metre yükseklikten yere düştü. Ağır yaralanan Karakuş'u yakınları Kumluca Devlet Hastanesine götürdü. Karakuş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ANTALYA 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 05:25

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