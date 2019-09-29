Antalyaspor - BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, aldıkları galibiyetten ötürü oyuncularını tebrik etti. Oyuna sonradan dahil olan oyuncuların da olumlu bir performans sergilediğine dikkat çeken Korkmaz, "Bugün çok güzel enerjimiz vardı. Maçın ilk 1520 dakikasında iyi değildik ancak daha sonra oyunun hakimiydik" dedi.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Antalyaspor sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

Oyunun kontrolünü ele geçirdikten sonra golü bulduklarını ifade eden Korkmaz, "İkinci yarıda daha aktif oynadık. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Çok pozitif bir futbol oynandı. Burada Hakan Özmert'e ayrı bir parantez açmak istiyorum. Hakan bildiğiniz üzere iki maçta oynamamıştı. Ancak buna rağmen küsmedi. Antrenmanlarda ve bugün sahada iyisini yaptı. Hakan bence çok güzel bir örnek. Şartlar ne olursa olsun çalışmak zorundasınız. Hakan'ın böyle bir olgunluk göstermesi beni ayrıca mutlu etti" diye konuştu.

SERGEN YALÇIN: BU FUTBOLLA PUAN ALMAMIZ MÜMKÜN DEĞİLDİ

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise konuşmasına Antalyaspor'u tebrik ederek başladı. İyi oynayan ve maçı hak eden tarafın Antalyaspor olduğuna vurgu yapan Sergen Yalçın, "Biz beklediğimiz performansın çok altındaydık. Özellikle ikinci yarıda iyi değildik" dedi.

Karşılaşmanın ilk yarısının bitimine doğru yedikleri golden sonra demorolize olduklarını sözlerine ekleyen Yalçın, "İkinci yarıda beklemediğimiz bir gol daha yedik. Oynadığımız bu futbol ile puan almamız mümkün değildi. Buradan almamız gereken dersleri çıkartarak, cuma günü oynayacağımız maçta bugünkü maçı telafi etmek istiyoruz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bülent Korkmaz'ın açıklamaları

Sergen Yalçın'ın açıklamaları



ANTALYA 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 05:25

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