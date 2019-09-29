Bakan Çavuşoğlu şehidin mevlidine katıldı

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşğlu, Antalya´nın Serik ilçesinde Şehit Piyade Teğmen Fikret Dinçer (26) için düzenlenen mevlit etkinliğine katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 23 Eylül´de Irak´ın kuzeyinde şehit olan Piyade Teğmen Fikret Dinçer için Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Serik Belediyesi´nin ortaklaşa düzenlediği mevlit etkinliğine katıldı. Şehidin Serik Orta Mahalle´de oturan ailesinin evinin önünde düzenlenen törende Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Serik Belediye Başkanı AK Parti´li Enver Aputkan ve çok sayıda protokol üyesiyle vatandaşlar da yer aldı.
Okunan Kuran´ın ardından mevlit sona erdi. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, şehidin babası Ali Dinçer´e başsağlığı diledi.
ANTALYA
30 Eylül 2019 Pazartesi
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