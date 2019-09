Bu otelde evcil hayvanlarla tatil serbest

ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki 5 yıldızlı bir otel, evcil hayvanlarıyla tatile gitmek isteyen ve bunu gerçekleştiremeyen yerli ve yabancı turistlere kapılarını açtı. 15 yıldır faaliyet gösteren otelde birkaç yıl önce hayata geçirilen uygulamayla turistler evcil hayvanlarıyla otele gelebiliyor. Tatilcilerin hayvanları için ayrı bir ödeme yapmak zorunda olmadığı otel, daha çok köpek sahipleri tarafından tercih ediliyor.

Türk turizminin başkenti Antalya'nın en önemli turistik ilçelerinin başında gelen Kemer'e bağlı Çamyuva Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı L'oceanica Beach Resort Otel, tatile giderken evcil hayvanlarını veterinere, arkadaşlarına veya aile fertlerine bırakmak zorunda kalan yerli ve yabancı turistler için önemli bir adım attı. Birkaç yıl önce hayata geçirilen uygulamayla evcil hayvanlarıyla tatile çıkmak isteyen herkese kapılarını sonuna kadar açan otel, yurt içi ve yurt dışından büyük rağbet gördü. Tatilcilerin hayvanları için ayrı bir ödeme yapmak zorunda olmadığı oteli, daha çok köpek sahipleri tercih ediyor. Hayvanlar sahipleri ile birlikte odalarda kalabiliyor. Haftada en az 5-6 köpek sahibi ailenin konakladığı otelde sezon boyunca ise 150 civarında köpekli aile kalıyor. Otelde ayrıca sokak hayvanları için de her zaman ücretsiz mama bulunuyor. Yerli ve yabancı tatilciler bu mamalarla dışarı çıktıklarında sokak hayvanlarını da besleme şansı buluyor.

'ÇOK RAHAT ŞEKİLDE KÖPEĞİMLE GEZEBİLİYORUZ'

Rusya'nın başkenti Moskova'dan tatil için arkadaşı ve köpeği 'Timofey' ile tatile gelen Mihail Ivanov (36), "Köpeğimle sadece Rusya'da tatil yapabildik. Bu oteldeki tatilimizi köpeklere ücretsiz olduğu için Moskova'daki tur operatöründen aldık. Burada çok rahat şekilde köpeğimle gezebiliyoruz ve hiçbir problem yok. Başka otellerde ne yazık ki problem oluyor köpeğimle birlikte gezmem. Bu nedenle bu oteli seçtik" dedi.

'BÖYLE BİR OTEL BULURSANIZ ÖDÜL VERECEĞİZ'

Türkiye'ye ikinci kez gelen ve 'Pupsy' adlı köpeğiyle ilk defa tatil yapabilen Alman Doris Kepler (67), "Biz her zaman köpeğimizle tatile gidiyoruz. Köpeğimizle gidebileceğimiz otel sayısı maalesef çok az. Birçok ülkeye gittik tatil için ama otellerde ne yazık ki problemler yaşadık. Burada hiçbir problem yaşamadık ve aksine büyük bir anlayışla karşıladılar. Türkiye'ye ilk defa geldik. Bundan sonra da gelmeyi düşünüyoruz. Hatta seyahat acentesi üzerinden köpekli tatil yapabileceğimiz oteli sormuştuk Türkiye'de ve şaka olarak da 'Böyle bir otel bulursanız ödül vereceğiz' demiştik. Otelimizi seyahat acentesi aracılığıyla bulduk. Köpeğimiz Pupsy'nin de doğum günüydü onu da burada kutladık" diye konuştu.

'KÖPEĞİMİZ HEP YANIMIZDA'

Eşi ve Pupsy isimli köpekleriyle tatile gelen Alman Herman Kepler (68) de şöyle dedi:

"Biz köpeksiz bir yere gitmeyi düşünmüyoruz. O bizim torunumuz durumunda. Torunlarımız büyüdü ama köpeğimiz hep yanımızda. Bir kere köpeğimizi evde bırakmıştık tatile gittiğimizde. Geri döndüğümüz de ise 10 kilo zayıflamış haldeydi. O nedenle köpeğimizi hiçbir yere bırakmak istemiyoruz."

'HER ŞEYİ ÇOK BEĞENDİK'

Rusya'dan tatil için eşi ve 'Marta' adlı köpeğiyle gelen Viner Şakirov (57), "Türkiye'ye ilk gelişimiz değil ama köpeğimizle ilk defa geliyoruz. Köpeğimiz Marta tüm Avrupa'yı gördü, çocuklarımız Çekya'da yaşadığı için köpeğimizi orada sahiplendik. Burada her şeyi çok beğendik. Sadece tek sıkıntımız Marta daha önce hiç deniz görmemişti, korktu bu kadar fazla sudan. Burada her şeyden memnunuz. Yemekler, güneş ve deniz her şey çok iyi. Köpeğimizle burada tatil yapmaktan çok mutluyuz" dedi.

'HAYALLERİMİZ GERÇEK OLDU'

Viner Şakirov'un eşi Elvira Şakirova (57), "Köpekle otelde yer bulmak çok zor gerçekten. Bazı otellere ise evcil hayvanlarınızla giderseniz para ödemek zorundasınız. Burası tam istediğimiz gibi. Hayallerimiz gerçek oldu. Her şeyi çok beğendik" dedi.

'OTELİMİZE GELEN KÖPEKLERİMİZDEN PARA ALMIYORUZ'

Kendisi de 'Leo' adlı köpeğiyle otelde kalan L'oceanica Beach Resort Otel Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kılıç, tesisin 15 yıldır faaliyet gösterdiğini söyledi. Kendisinin hayvanlara karşı sevgisi olduğunu ve hayvan beslediğini aktaran Mustafa Kılıç, "Köpeğimiz Leo artık otelimizin bir görevlisi gibi. Leo, 'Babacığım otelimize arkadaşlarımı davet edelim' dediği için köpekleri de almaya karar verdik. Haftada ortalama köpekleriyle 56 misafirimiz geliyor. Bunlar daha çok Almanya'dan, Rusya'dan, İngiltere'den oluyor. Sezonda ortalama 150'ye yakın köpek oluyor otelimizde. Esasında çok güzel olan bir şey de otelimize gelen köpeklerimizden para almıyoruz. Antalya'da birkaç otelde daha olduğunu duydum fakat onlar köpeklerden ücret alıyorlarmış. Bunlardan ücret almaya kendimde hak görmüyorum" dedi.

'ONLAR DA MUTLU OLUYOR, BİZ DE'

Evcil hayvanlar dışında sokakta hayvanlarıyla ilgili de çalışma yaptığını anlatan Mustafa Kılıç, şöyle dedi:

"Dışarından bunlar için mama alıp veriyorum. Neden otelin yemeklerini vermek istemiyorum? Burada yapılan yemekler baharatlı, yağlı ve bunların hayvanların sağlığına zararlı olacağını düşünüyorum. O yüzden konuklarımızın ellerine bu aldığım mamalardan veriyorum ve onlar da bu mamaları sokaktaki hayvanlara ikram ediyor. Onlar da mutlu oluyor, biz de mutlu oluyoruz."



ANTALYA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:26

GÜNEŞ 06:45

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 16:13

AKŞAM 18:49

YATSI 20:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.