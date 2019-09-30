Hırsızlık şüphelisi 3 İngiliz turist tutuklandı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir iş yerinden 5 kol saati, 3 gözlükle çeşitli ürünler çalmakla suçlanan İngiliz kadın turistler J.A.K. (64), P.A. (68), A.D.W. (62), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Turistlerin, "Alzheimer hastasıyız, bir şey hatırlamıyoruz" diye kendilerini savundukları öğrenildi. Adliyeye gelen bir dişçi ise kadınlardan birinden dişlerini yapmak için 8 bin sterlin aldığını belirterek, "Ben paralarını aldım, şu dişleri taksam nasıl olur?" diye sordu.

Manavgat'ta 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan İngiliz kadın turistler J.A.K., P.A., A.D.W. ve kız çocuğu L.E.N. (14), geçen hafta alışveriş yapmak için İbrahim Sözen Caddesi'ndeki bir iş yerine girdi. Mağazadan alışveriş yapmadan çıkan turistlerin davranışlarından şüphelenen iş yeri yetkilileri güvenlik kameralarında yaptıkları incelemede İngiliz turistlerin 5 kol saati, 3 gözlük, 2 bileklik, 4 magnet ve toka çaldıklarını tespit ederek, polise başvurdu.

KOL BANTLARINDAN TESPİT EDİLDİ

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yerinde çalışanların ifadelerini aldıktan sonra güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemede İngiliz turistlerin kol bantlarından Manavgat'ta 5 yıldızlı bir otelde tatil yaptıklarını tespit eden ekipler, şüphelileri geçen cuma günü kaldıkları otelde gözaltına aldı. İngiliz kadın turistlerin odalarında yapılan aramada mağazadan çaldıkları saat ve gözlüklerle çalınan diğer ürünler ele geçirildi.

HIRSIZLIK YAPMADIKLARINI İDDİA ETTİLER

Polise ifade veren şüpheliler, mağazaya gittiklerini ancak hırsızlık yapmadıklarını, saat ve gözlüklerin kendi eşyalarına çok benzediğini, yanlışlıkla almış olabileceklerini söyledi. Emniyetteki işlemlerinden sonra sağlık raporları alınan şüpheliler cumartesi günü adliyeye götürüldü. Savcılık sorgusunun ardından L.E.N. serbest bırakılırken, J.A.K., P.A., A.D.W. tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

'ALZHEİMER HASTASIYIZ, İFTİRA ATIYORLAR'

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde tercüman eşliğinde ifade veren İngiliz kadınlardan J.A.K., hırsızlık yapmadığını, diğerleri yaptıysa da görmediğini söyledi. Diğer sanıklar da hırsızlık suçlamasını reddetti. Hakimin güvenlik kamerası görüntülerini hatırlatması ve görüntülerde her şeyin çok net olduğunu belirtmesi üzerine P.A., A.D.W., aynı şekilde ifade vererek, "Alzheimer hastasıyız. Biz böyle bir şey hatırlamıyoruz. Bize iftira atıyorlar" dedi.

'500 LİRALIK ZARARIM VAR'

Saat ve gözlükler dışından olay nedeniyle kapalı kalan işyerindeki zararının 500 TL olduğunu belirten işletme sahibinin şikayetinden vazgeçmemesi üzerine şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden ele geçirilen 5 kol saati ve 3 gözlük mağaza yetkililerine teslim edildi.

DİŞ HEKİMİ: BEN PARALARINI ALDIM, ŞU DİŞLERİ TAKSAM NASIL OLUR

Öte yandan pazar günü ülkelerine dönüş yapacakları öğrenilen İngiliz kadın turistlerden birinin Manavgat'a diş tedavisi için geldiği, bir dişçiye 8 bin sterlin verdiği belirtildi. Cumartesi günü randevuları olan şüphelilerin adliyede olduğunu öğrenen adının açıklanmasını istemeyen diş hekimi adliyeye gelerek, "Ben paralarını aldım, şu dişleri taksam nasıl olur?" diye sordu. Görevlilerden bunun mümkün olmadığı yanıtını alan diş hekimi geri döndü.



ANTALYA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:26

GÜNEŞ 06:45

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 16:13

AKŞAM 18:49

YATSI 20:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.