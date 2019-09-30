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'Jammer'lara Antalya imzası

DHA

ASKERİ birlikler, polis ve istihbarat teşkilatları gibi kurumların güvenlik amacıyla kullandığı sinyal bozucuların (jammer) aküleri, Antalya Teknokent'te faaliyet gösteren bir firma tarafından üretiliyor. Bal peteği şeklinde tasarlanan akülerle jammerların ağırlığı 4'te 1 oranında azaldı.

ASKERİ birlikler, polis ve istihbarat teşkilatları gibi kurumların güvenlik amacıyla kullandığı sinyal bozucuların (jammer) aküleri, Antalya Teknokent'te faaliyet gösteren bir firma tarafından üretiliyor. Bal peteği şeklinde tasarlanan akülerle jammerların ağırlığı 4'te 1 oranında azaldı.
Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent´te faaliyet gösteren ANKO Enerji A.Ş., Türkiye´de ilk kez bal peteği şeklinde akü tasarladı. Patenti alınan ürün, hızlı şarj, uzun ömür, hafiflik ve küçük hacim sağlarken, jammerların yanı sıra elektrikli tekne, golf aracı, forklift, transpalet, scooter araçlarda da kullanılıyor.
Bal peteği yapısında kullanılan malzemenin alev almaz ve yüksek ısı iletkenliği özellikleri nedeniyle, kısa devre, aşırı şarj, yüksek ısı kaynaklı hücre yanmaları da önleniyor. Bal peteği tasarımı aynı zamanda yüksek ısı transfer katsayısı sayesinde lityum piller arasında oluşan sıcaklık farklarını en aza indirerek, akü içindeki hücrelerde eş yaşlanma ve akü ömründe yüzde 10-15 oranında artış sağlıyor.
PATENTİ FİRMADA
ANKO Enerji A.Ş. ARGE Müdürü Makine Yüksek Mühendisi Barış Açıkgöz, patentli tasarımın detaylarını anlattı. Açıkgöz, "Lityum iyon aküyü bal peteği şeklinde tasarlamamızın nedeni, daha güvenli, tamir edilebilir, uzun ömürlü, hızlı şarj özelliği ve kullanıldığı sistemin ağırlığını azaltan bir ürün olması. Bu ürünü Türkiye´de patentli şekilde sadece biz üretiyoruz" dedi.
PİL ALDIKLARI POLONYA´YA ŞİMDİ AKÜ GÖNDERİYORLAR
Kalem görünümlü lityum pillerden, kendi elektronik yazılımları ve soğutma-ısıtma sistemleriyle daha büyük hacimlerde akü ürettiklerini kaydeden Açıkgöz, "Lityum pili tek olarak kullanmak pek mümkün olmuyor. Biz buna bir değer ve mühendislik katarak tasarım yapıyoruz" diye konuştu. Türkiye´de üretilmediği için lityum pilleri yurt dışından aldıklarını ifade eden Açıkgöz, "Biz bu işe ilk başladığımızda lityum pilleri Polonya´dan alıyorduk. Şimdi ise Polonya´da lityum iyon akü gönderiyoruz" dedi.
CEP TELEFONLARINDA LİTYUM PİL
Lityum iyon akülerin elektrikli tekne, forklift, transpalet, scooter, elektrikli bisiklet ve özellikle stratejik öneme sahip sinyal bozucu sistemlerinde kullanıldığını anlatan Açıkgöz, sözlerine şöyle devam etti:
"Lityum pilleri aslında tanıyoruz. Cep telefonlarındaki piller, lityum pil. Eski teknolojide büyük ve ağır cep telefonları varken, lityum pil sayesinde cep telefonları hem daha hafif hem daha küçük tasarlanmaya başlandı. Lityum pil kullanılmasaydı 4 kat daha ağır ve büyük cep telefonlarını taşımak zorundaydık. Çok uzun sürelerde de şarj etmek durumunda olurduk."
SİNYAL BOZUCULARIN AĞIRLIKLARI 4´TE 1´E İNDİ
Stratejik öneme sahip sinyal bozucularda lityum iyon akünün kullanılmasının pek çok yararı olduğunu belirten Barış Açıkgöz, "Araç üzerindeki sinyal bozucuların aküleri ağır ve hacim kaplıyordu. 100 kilogramlık bu sistemlerde jel veya kurşun akü kullanılıyordu ancak lityum iyon akü sayesinde bu sinyal bozucuların ağırlıklarını 25 kilograma indirdik. Sırtta taşınan sinyal bozucularda ise 10 kilogramlık ağırlık 22,5 kilograma indi" dedi. Sinyal bozucuların hacim ve ağırlıklarının azalmasının, askeri birliklere çok daha hızlı çalışma imkanı sağladığını vurgulayan Açıkgöz, "Geçen yıl Suriye sınırındaki askeri birlikler için cep telefonları veya telsizlerin şarjında kullanılacak ürün istendi. Biz de güneş enerjisiyle şarj olan lityum iyon aküler gönderdik" ifadelerini kullandı.

ANTALYA

01 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:26
  • GÜNEŞ 06:45
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 16:13
  • AKŞAM 18:49
  • YATSI 20:04
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