Kaş’ta ‘bal’ tadında şenlik 1 kilo balı 2 dakikada yiyen yarışmacı birinciliği elde etti

Antalya'nın Kaş ilçesinde Doğantaş Bal ve Hasat Şenliği yapıldı.

Kaş'ın Doğantaş Mahallesi'nde bu yıl 6’ncısı düzenlenen Bal ve Hasat Şenliği'ne Kaymakam Ulaş Akhan, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kenan Dallı, Muhtar Ali Karataş, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları, kamu kurum müdürleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.



1 dakikada 1 kilo bal

Kaş Belediyesinin desteğiyle 2829 Eylül tarihinde düzenlen şenlik kapsamında konferans, Yörük göçü, halk oyunları gösterisi, yarışma ve konserler gerçekleştirildi.

İlk gün, Orman Bölge Müdürlüğü Odun Dışı Şube Müdürü Meryem Demirci ve Akademisyen Prof. Dr Fehmi Gürel’in sunumuyla ‘Arıcılık ve Bal Üretimi’ konulu konferans verildi.

İkinci gün ise temsili Yörük göçüyle başlayan etkinlik, halk oyunları gösterisi ve bal yeme yarışmasıyla sürdü. Üreticilerin katılımıyla temsili bal konvoyu düzenlendi. Büyükşehir Mehter takımı da kortej yürüyüşüne eşlik etti.

Bal yeme yarışı renkli görüntülere sahne oldu. Erkekler kategorisinde 1 kilo balı 1 dakikada yiyen Adem Tatlıkulak, kadınlarda ise 1 kilo balı 2 dakikada yiyen Şerife Akman birinciliği elde etti. Birincilere ilaç ve gübre hediye edildi. Bal Ağalığı ihalesini ise 130 bin lira ile Ömer Kaplan kazandı.



Bal ekonomisi

Hasat ve Bal Şenliği’nde konuşan Kaymakam Ulaş Akhan, Kaş Belediyesinin desteğiyle bu yıl şenliğin daha da geliştiğini söyledi. Düzenlenen etkinliğin önemine dikkati çeken Kaymakam Akhan, “Köylerimizde düzenlenen bu tür sosyal etkinlikler birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi daha da pekiştiren, sonraki kuşaklara örf, adet ve geleneklerimizi anlattığımız, onları kendi öz değerlerimizle buluşturduğumuz etkinliklerdir. Bu önemlidir. Buradaki Yörük kültürünün gelişmesi, sonraki kuşaklara taşınması, buradan yayılarak bütün bölgeye ve ülkeye örnek teşkil etmesini arzu ediyorum. Kaş bölgesinde bal üretiminden önemli bir ekonomi oluştu. Bugün ilçemizde yaklaşık 40 bin kovan sayısına ulaşıldı. 400 tonun üzerine bal üretimi var. Yaklaşık 60 bine yakın gezici kovan da bal üretimi yapmaktadır. Sadece kendi ilçemize değil, tüm Türkiye’ye hizmet vermekteyiz. Üretimde sıkıntı yok. Pazarlama ve tanıtımda yeni çalışmalar yapmak zorundayız. Birlikte yapacağımız çalışmalarla ilçemizi daha iyi noktalara taşıyacağız" dedi.



Türkiye’ye Doğantaş balı

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da Doğantaş’ta özellikle organik bal üretiminin önemini vurgulayarak, “Türkiye’nin her noktasına buradan bal satılıyor. Doğantaş balının daha çok tanınması, daha çok fark edilmesi ve her kesime ulaşabilmesi için biz de tanıtım yaparak, faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Doğantaş Mahalle Muhtarı Ali Karataş da Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından iki yıl önce bölgede bal ormanı kurulduğunu hatırlatarak, “Doğantaş ve çevresi, bölgenin bal deposudur. Köyümüzün çam balı organiktir, birinci kalitededir” ifadelerini kullandı.

Şenlik, akşam gerçekleşen Tahsin Duru ve Ayşe Dinçer konseriyle sona erdi.

ANTALYA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:26

GÜNEŞ 06:45

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 16:13

AKŞAM 18:49

YATSI 20:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.