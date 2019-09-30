Kepez ve Aksu’da su kesintisi

Bir kova su almak için canından oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından Varsak Köprüsü’nde tramvay hattı üzerinde sürdürülen alt yapı çalışması kapsamında 2 Ekim Çarşamba günü 07.0021.00 saatleri arasından Kepez ve Aksu ilçelerinde bazı mahallelere su verilemeyecek.

ASAT’tan yapılan açıklamaya göre Kepez İlçesi Varsak Köprüsü’nde tramvay hattı üzerinde sürdürülen altyapı çalışması kapsamında içme suyu ana hattında yer alan 630 mm’lik HDPE borunun deplase edilmesi için çalışma gerçekleştirilecek. Deplase çalışması sırasında hattın hizmet verdiği bazı mahallelerde 07.00 – 21.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacak. Çalışmanın erken bitirilmesi durumunda sürenin dolması beklenmeden su verilecek.

Su kesintisinden etkilenecek mahalleler Kepez Varsak’ta Süleyman Demirel Bulvarı’nın Doğusu, Ayanoğlu, Karşıyaka, Şelale, Demirel, Esentepe, Menderes, Altıayak, Zeytinlik, Gaziler, Habibler, Gazi, Sütçüler ile Aksu’da Atatürk, Fettahlı, Çamköy Mahallesi ile Topallı Mahallesinin bir kısmı olarak açıklandı.

ANTALYA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:26

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