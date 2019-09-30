Türkiye’de kadın hentbolunda ekol olmayı başaran ve 13 yıllık Süper Lig yolculuğunda 4’ü şampiyonluk üzere 10 kupa sığdırmayı başaran Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımının resmi sponsoru Corendon Airlines oldu. İki kurum arasında 20192020 sezonunu kapsayan sponsorluk anlaşması The Marmara Otel’de düzenlenen basın toplantısıyla imzalandı.

Toplantıya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Corendon Airlines Yönetimi Kurlu Başkanı Yıldıray Karaer, Muratpaşa Belediye Spor Kulübü Yönetim Kurulu Murat Şimşek, Hentbol Şube Sorumlusu Özcan Yılmaz, Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı antrenörü Birol Ünsal ve takım kaptanı Diğdem Hoşgör katıldı. Basın ilgisinin son derece yoğun olduğu toplantıda Paşanın Melekleri tam kadro yer aldı. Kulüp yönetim kurulu üyeleri de toplantıda hazır bulundu.

Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, köklü bir başarı geleneğine sahip Muratpaşa Belediyespor’un son 4 yıl içinde ülkenin çocuklarının spor olanaklarından yararlanmasında ve sporcu yetiştirmede büyük bir başarıya imza attığını söyledi. Bu başarının artarak devam edeceğini belirten Başkan Uysal, bu başarının sonuçlarının özellikle kadın hentbolunda milli takımlar düzeyinde gözlemlenebileceğini aktardı.

A Milli, Genç Milli Takım ve daha alt kategorilerde milli takımlarının nüvesini Muratpaşa’nın oluşturduğunu belirten Başkan Uysal, “Çünkü biz sporcu yetiştirmeyi sportif başarılı kadar önemli sayıyoruz” dedi. Her ne kadar sportif başarı ölçülebilir olsa da sporcu yetiştirme ve spor altyapısını oluşturmanın bu anlamda tabelasının olmadığını kaydeden Başkan Uysal, “Biz bu alanda uzak ara birinciyiz” dedi.

Bu anlayış içinde yeni bir yapılanma içinde olan Muratpaşa Belediyespor’u kendi alanında dünyada öncü olmuş Codendon Airlines tarafından desteklenmesinden son derece önemli olduğunu belirten Başkan Uysal, “Bizim sporda hedeflediğimiz şeyleri kendi alanında başarmış firmamız, takımızı desteklemeye karar verdi. Bundan çok memnunuz, çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Karaer ise “Antalya merkezli bir turizm firması olarak şehrimizin en önemli değerlerinden biri olan Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol takımına sponsor olmak bizim için çok önemli ve mutluluk kaynağı” diye konuştu. Corendon Airlines’ın 8 yıl önce de takıma sponsor olduğunu aktaran Karaer, “Corendon Airlines ve Muratpaşa Belediyespor birbirine uğurlu gelecektir. Birbirlerine çok büyük destekler sağlayacaktır” dedi.

Konuşmaların ardından Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı ve Corendon Airlines arasında 2019 – 2020 sezonu resmi sponsorluk anlaşması Başkan Uysal, Kulüp Başkanı Murat Şimşek ve Yıldıray Karaer tarafından imzalandı. İmzaların ardından Kulüp Başkanı Şimşek, Ümit Uysal ve Yıldıray Karaer’e üzerinde isimlerinin yazılı olduğu ‘07’ numaralı forma ederken, tören aile fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

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