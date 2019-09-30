MÜSİAD Sağlık Komisyonundan çocuklar için beslenme önerisi Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği(MÜSİAD)Antalya Şubesinin Sağlık Komisyonu üyesi Uz. Dr. Hidayet Uçar: "Eğitim çağındaki çocuğa sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlığı edindirmek ve besin seçimlerini etkilemek için ona en başta anne ve baba örnek olmalıdır"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği(MÜSİAD)Antalya Şubesinin Sağlık Komisyonu üyesi Uz. Dr. Hidayet Uçar, eğitim çağındaki çocuğa sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlığı edindirmek ve besin seçimlerini etkilemek anne ve babanın örnek olmasını isteyerek, ebeveynlerin çocuklarına evde kahvaltı yapma alışkanlığını kazandırmalarının önemine vurgu yaptı.

Uçar, eğitim çağındaki çocukların beslenmesinin önemi ve beslenmede dikkat edilmesi gereken hususlara değindi.

Sağlıklı ve dengeli beslenmenin çocukların hızlı büyüme ve gelişiminin sağlanması çok önemli olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Hidayet Uçar, "Beslenme, insanın büyümesi, gelişmesi, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşaması için gerekli olan ögeleri vücuduna alıp, kullanabilmesidir. Büyüme ve gelişmenin hızlı olduğu, besin ögesi gereksinimin yüksek olduğu, duygusal gelişim hızının arttığı, yaşam boyu sürecek davranışların kazanılmaya başlandığı bir dönem olan eğitim çağı, 6 17 yaş grubu çocukları kapsar.Dolayısıyla, hızlı büyüme ve gelişimin sağlanabilmesi için çocukların enerji ve besin ögesi gereksinimlerinin yeterli ve dengeli bir şekilde karşılanması gereken bu dönemde, sağlıklı ve dengeli beslenme çok önemlidir" dedi.



"Doğru beslenmek"

Uz.Dr. Uçar, dengesiz beslenmenin belirtilen yaş aralığındaki çocukların eğitim çağındaki ders başarısını, fiziksel, psikolojik ve metabolik sağlığını olumsuz etkilediğine vurgu yaptı.

Hidayet Uçar, yanlış beslenmenin başta şişmanlık olmak üzere aşırı zayıflığa, diş çürüklerine, kansızlığa, boy kısalığına ve kemik gelişiminin bozulmasına hatta önlem alınmazsa bağışıklık sisteminin zayıflayarak hastalıklara karşı direncin azalmasına neden olabileceğini de hatırlattı.



"Kahvaltının önemi"

Ailelere dengeli ve sağlıklı beslenme konusunda uyaran Hidayet Uçar tavsiyelerini şöyle sıraladı: "Çocukların yeterli ve dengeli beslenmesi için, her öğünde farklı besin gruplarından tüketmesi gerekir. Özellikle meyve, sebze ve protein içeren besinler her gün tüketilmeli, besin değeri düşük ve enerji değeri yüksek yiyecek ve içeceklerin tüketimi sınırlandırılmalıdır. Yağ, tuz ve şeker içeriği fazla olan paketli gıdalardan uzak durulmalıdır. Okul çağındaki çocuklarda kahvaltı başarıyı ve büyümeyi etkileyen önemli bir faktördür. Bu nedenle içeriği kaliteli olmalıdır. Kahvaltı etmeyi alışkanlık haline getirememiş olan çocuklar için süt veya taze sıkılmış meyve suyu bile birer seçenek olabilir. Sağlıklı bir yaşam için su içilmelidir. İçilen suyun güvenli ve temiz olmasına özen gösterilmelidir. Eğitim çağındaki çocuğa sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlığı edindirmek ve besin seçimlerini etkilemek için ona en başta anne ve baba örnek olmalıdır"

ANTALYA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:26

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