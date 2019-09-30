Alanya'da kaldığı otelde rahatsızlanan Rus turist öldü

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Antalya’nın Alanya ilçesinde kaldığı otelde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 57 yaşındaki Rus erkek turist hayatını kaybetti.

Rusya’dan tatil için Alanya’ya gelen Viktor Glushkov (57), ailesiyle beraber ilçedeki bir otele yerleşti. Dün akşam kaldığı odada aniden fenalaşan Glushkov, otel yetkilerinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye götürüldü. Burada tedaviye alınan Glushkov, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Rus erkek turistin cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

ANTALYA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:26

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