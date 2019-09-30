İklim değişikliğine, çevre temizliği yaparak dikkat çektiler

Antalya’nın Kumluca ilçesinde Batı Antalya Gençlik Platformu ve mahalle muhtarlığı tarafından iklim değişikliğine dikkat çekmek için çevre temizleme etkinliği düzenlendi.

Kumluca Belediyesi ve Ortaköy Mahalle Muhtarlığının katkılarıyla, ‘21 Eylül Dünya Temizlik Günü’ kapsamında çevre temizliği etkinliği yapıldı. Batı Antalya Gençlik Platformu ve Ortaköy Gönüllüleri tarafından düzenlenen etkinliğe katılanlar, mahalle içinden geçen yolda temizlik yaptı.

Üyeler sabah saatlerinde mahallenin girişinde toplanırken çocuklar ve gençlerin yol kenarlarından topladığı çöpler, belediyenin çöp aracı tarafından tek tek alındı.

Dünyanın iklim değişikliği konusunda kötü bir durumda olduğunu belirten Batı Antalya Gençlik Platformu Temsilcisi Oğuzhan Dalmaz, "Bu duruma dikkat çekebilmek için sadece şehir merkezlerini değil, deniz kenarlarını değil, kırsal alanlarda da çevre temizliğinin önemini vurgulamak istedik” dedi.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu 21 Eylül Dünya Temizlik Günü’nün önemine değinerek, gençlerle birlikte çevreyi temiz tutmak için bir adım attıklarına dikkat çekti.

ANTALYA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:26

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