Tütüncü’den DMD hastalarına farkındalık sözü

DMD Aileleri Pikniğine katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Beni bir belediye başkanı değil, evladınız olarak görün. Ben size kalbiniz kadar yakınım. DMD farkındalığını birlikte artıracağız” dedi.



Kepez Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi ve Duchenne Musküler Distrof (DMD) Aileleri Derneği işbirliğiyle piknik düzenlendi. Kepez’deki PARKFUNtastic’te düzenlenen pikniğe katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, DMD Ailelerinin piknik keyfine ortak oldu. Piknikte konuşma yapan Başkan Tütüncü, her zaman DMD ailelerinin yanında olma sözü verdi. DMD’li bireyler ve aileleri ile her zaman bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Başkan Tütüncü, “İnsanları birbirine kenetleyen, birbirine bağlayan yegane şey sevgidir. Toplumun içerisinde var olan sevgi, toplumun bütün bireylerini birbirine kenetler. O sevgi bir noktadan sonra toplumu tek bir yürek, tek bir aile haline getirir. Sizlere duyduğumuz sevgi, sizlere duyduğumuz muhabbet bugün bizleri buraya getirdi. Bugün bu güzel ortamı birlikte yaşıyoruz” diye konuşu.



“Ben size kalbiniz kadar yakınım”

Her zaman DMD ailelerinin yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Beni bir Belediye Başkanı olarak değil, ailenizden biri olarak, bir kardeşiniz olarak, bir evladınız olarak görmenizi isterim. Ben size kalbiniz kadar yakın olmayı hedefliyorum. Elimizdeki bütün imkanları sizlerle paylaşmaya söz veriyoruz. DMD farkındalığını birlikte artıracağız” dedi.

DMD Aileleri Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Günel’de, DMD hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Konuşmaların ardından Dilek Günel, katkılarından dolayı Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye teşekkür plaketi takdim etti.

