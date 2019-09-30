Tazelenme Üniversitesi öğrencileri büyükşehir belediyesinde gönüllü hizmet yapacak

Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi arasında “60+ Tazelenme Üniversitesi” projesi kapsamında 60 yaş ve üstü vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine gönüllü katılımlarını sağlayıcı işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında Tazelenme Üniversitesi’nin 4. sınıf öğrencileri kamu kuruluşlarında ve büyükşehir belediyesinin ilgili birimlerinde gönüllü hizmet yaparak, tecrübelerini ve bilgi birikimlerini paylaşacak.

Antalya Valiliği Toplantı Salonunda gerçekleşen protokol imza töreninde Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan ve Tazelenme Üniversitesi'nin öğrencileri hazır bulundu.

Vali Karaloğlu, sosyal sorumluluk projesi olarak ortaya çıkan Tazelenme Üniversitesi’nin bugün gelinen noktada tüm dikkatleri üzerine çektiğini belirtti. Karaloğlu, “Türkiye’de ortalama ömür 78 yıl olmuş. Bu 60 yaş üzerinde insanların topluma verebilecekleri daha çok şeyin olduğunu gösterir. Emeği geçen herkese belediyemize, üniversitemize teşekkür ediyorum” dedi.



“Bugün ilk adımını atıyoruz”

Başkan Böcek ise Konyaaltı Belediye Başkanı iken Gerontoloji Derneği’nin sponsoru olduklarını ve genel merkezini 2004 yılında Konyaaltı ilçesinde kurduklarını hatırlatarak, “Büyüklerimiz devlete, millete hizmet etmişler şimdi de sosyal proje kapsamında tecrübelerini paylaşacaklar. Elbette bunca yaşanmışlığın ardından büyüklerimizden öğreneceğimiz pek çok şey var. Böylesine önemli bir amaca hizmet edecek olan sosyal projenin bugün ilk adımını atıyoruz” diye konuştu. Protokolün hayırlı olmasını dileyen Böcek, emeği geçenlere de teşekkür etti.

Prof. Dr. Ünal Tazelenme Üniversitesi’nin sağlıklı yaşlanmayı hedeflediğini belirterek, projeye öncülük ediyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Protokolün kapsamı hakkında bilgi veren Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan, proje gönüllülerinin haftada 3 gün 4 saat kamu kuruluşlarında ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimlerinde görev üstleneceklerini söyledi.

Proje gönüllülerinin haftada bir gün yaşamış oldukları tecrübeyi derslerde arkadaşlarıyla paylaşacaklarını söyleyen Tufan, bunun bir sonuç raporu haline getirileceğini belirtti.

Protokolün imzalanmasının ardından 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencileri duygularını paylaşarak tecrübelerini böylesi bir proje ile paylaşacak olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.



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