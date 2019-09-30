Otelde fenalaşan Rus turist öldü

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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tatile geldiği otelde fenalaşan Rus Viktor Glushkov (57) yaşamını yitirdi.

Alanya'da Rusya'dan tatil için gelen Viktor Glushkov, dün akşam saatlerinde kaldığı otelde fenalaştı. Otel yetkililerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale ettikleri Viktor Glushkov'u ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Burada müdahale edilen Viktor Glushkov kurtarılamadı.

Sahte alkolden öldüğü iddia edilen Viktor Glushkov'un cenazesi kesim ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



ANTALYA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:26

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