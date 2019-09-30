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750 metre yükseklikten yere süratle inen paraşütte panik anları Ana bağlantı ipleri kopan yamaç ...

İHA

Antalya'nın Alanya ilçesinde Akçalı Tepesi'nden yamaç paraşütü ile atlayış gerçekleştiren 70 yaşındaki Danimarkalı turist ile beraberindeki pilot deniz üstüne geldiği sırada ana bağlantı ipleri koptu. Yaklaşık 750 metre yükseklikten yere süratle inen paraşütte pilot olaya anında müdahale ederek denize acil iniş yaptı. Korku dolu anlar ise kameraya yansıdı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde Akçalı Tepesi’nden yamaç paraşütü ile atlayış gerçekleştiren 70 yaşındaki Danimarkalı turist ile beraberindeki pilot deniz üstüne geldiği sırada ana bağlantı ipleri koptu. Yaklaşık 750 metre yükseklikten yere süratle inen paraşütte pilot olaya anında müdahale ederek denize acil iniş yaptı. Korku dolu anlar ise kameraya yansıdı.

Tatil için Alanya'ya gelen 70 yaşındaki Danimarkalı kadın turist önceki gün saat 15.00 sıralarında pilot Tulgay Özden eşliğinde denize yaklaşık 700 metre yükseklikteki Akçalı Tepesi’ndeki pisten yamaç paraşütüyle atlayış yaptı. Havada bir süre süzüldükten sonra yaklaşık 750 metredeyken bilinmeyen nedenle yamaç paraşütündeki ana bağlantı iplerinin 9 tanesi koptu. Bunun üzerine iplerin koptuğu fark eden pilot Özden, olaya anında müdahale ederek yedek paraşütü açtı. Yaklaşık 250 metrede yedek paraşütü açılan Özden beraberindeki turist ile denize zorunlu iniş yaptı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, korku dolu anlar ise kameralara yansıdı.

Denize acil inişimizi gerçekleştirdik”
Yaklaşık 20 yıldır sportif havacılık alanında faaliyet gösterdiğini aktaran uçuş eğitmeni Tulgay Özden, çeşitli hava araçlarında pilot lisansı olduğunu söyledi. Özden, ”Yaklaşık 20 yıldır da yamaç paraşütü faaliyetiyle uğraşıyorum ve 10 bin 500’e yakın bir uçuş tecrübem var. İki gün önce saat 15.00 sıralarında bir uçuş gerçekleştirdik. Bu uçuş sırasında deniz üstüne geldiğimiz sırada müşterilerimizin hoş zaman geçirmeleri için çeşitli küçük akrobasi hareketler yaptığımız oluyor. Bu akrobasi hareketleri yaparken henüz tespit edemediğimiz sebepten dolayı paraşütün sağ tarafındaki ana taşıcı iplerinin 9 adeti koptu. Bu kopma neticesinde aldığımız eğitim ve tecrübeler doğrultusunda hız bir şekilde karar vererek yedek paraşütümüzü açtık. Daha sonra denize acil inişimizi gerçekleştirdik. Yolcumuzda ve bizde herhangi bir sıkıntı olmadı” dedi.

“Deniz üstünde 750 metredeyken iplerimiz koptu”
Kalkış yaptıkları pistin 700 metre yüksekliğinde olduğunu aktaran Özden şunları söyledi: ”Buradan kalktığımızda çok fazla irtifa kaybetmedik. Hava şartları da uçmaya elverişliydi. Deniz üstünde de 750 metredeyken iplerimiz koptu. Akabinde hızlı bir karar vererek denize 250300 metredeyken yedek paraşütümüzü açtık. O yükseklikten aşağı güvenli bir şekilde indik” diye konuştu.

ANTALYA

01 Ekim 2019 Salı

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