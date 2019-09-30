İş makinesinden düşen operatör yaralandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yol çalışması sırasında iş makinesinden düşen dozer operatörü yaralandı.
Olay, Gençler Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, GündoğmuşManavgat sınırında yol çalışması sırasında orman işletmesinde dozer operatörü olarak görev yapan Ömer Kelten, iş makinesinden aşağıya indiği sırada dengesini kaybederek düştü. Ayağından yaralanan Kelten’in yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ömer Kelten, Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
ANTALYA
01 Ekim 2019 Salı
- İMSAK 05:26
- GÜNEŞ 06:45
- ÖĞLE 12:52
- İKİNDİ 16:13
- AKŞAM 18:49
- YATSI 20:04