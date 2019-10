İngiltere’nin firması Thomas Cook’un iflasına yönelik açıklama yapan Böcek Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Konuyla ilgili meclisime CHP grubu olarak önerge veriyoruz. Bu konu Antalya’mızın yanında, Muğla ilimizdi de etkilediğini bilmekteyiz. Konuya duyarlıyız. Turizmcilerle de görüştük, valimizle görüştük. Bu konuda yerel yönetimlerin yapacağı pek de bir şey yok” dedi.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (KONYSİAD) olağan toplantısına konuk oldu.

Başkan Böcek, adaylık sürecinde gece gündüz demeden çalıştığını vurguladı. Başkan seçildikten sonra 19 ilçeyi ziyaret ettiğini kaydeden Böcek, geçmiş dönemle bir hesaplaşmasının olmadığını söyledi.



“Çalışmalara devam ediyoruz”

Böcek, “Antalya için çivi çakan belediye başkanlarımıza, derneklerimize, odalarımıza teşekkür borçluyuz. Herkes Antalya’mız için çalışıyor. Belediyemizi 6 milyar 206 milyon borcu var. Bu borcu her defasında gündeme getirmek için söylemiyorum, bunlarla ilgili hep çözüm ürettik. Seçimlere az bir süre kala ihaleler yapılmış. Bizlerde konuyla ilgili çalışmalara devam ediyoruz, bazı projeleri ise iptal ediyoruz. Geçmiş dönemde vatandaşın yararı olan projeleri devam ediyoruz. Aynı zamanda, halk etle ilgili 3 yerde tanzim satışla ilgili çalışmalarımızı tamamladık” dedi.

Her toplantının, her buluşmanın Antalya’ya katkısı olduğunu ifade eden Böcek, “Toplantılarda Antalya’nın sorunlarını, ihtiyaçlarını masaya yatırıyoruz. Mesela taksimetre konusu 4 yerde farklı. Örneğin Serik’e turist 250 TL’ye gidiyor, 325 TL’ye dönüyor. Bu doğru değil. 1 Ocak itibariyle tek fiyattır. Bunları yapmaya çalıştık. Bütün sivil toplum örgütleriyle buluşmalara devam edeceğiz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kente 32 tane kreşin açılacağının müjdesini verdi.



“Yasa ve yönetmeliğe uygun çalışacağız”

Konyaaltı Sahili’ne değinen Böcek, “Biz, ‘tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyacağız’ dedik. ‘Bütün vatandaşlarımızın derdine dermen olacağız’ dedik. 20 yıldır ihale yaparım. İhalenin 1 kişiye verilmesi rekabet koşulları oluşturmaz. Belediye sadece çöp, temizleme ve kuruyan bitkilerle ilgileniyor. 131 milyon TL’de para harcadı. Boğaçayı Projesi 2. Etabında ise içeriye müdahale etmeyeceğiz. Yasa ve yönetmeliğe uygun çalışacağız” diye konuştu.



Böcek’ten Thomas Cook açıklaması

İngiltere’nin firması Thomas Cook’un iflasına yönelik de açıklama yapan Böcek, “Bu konuyla ilgili meclisime CHP grubu olarak önerge veriyoruz. Bu konu Antalya’mızın yanında, Muğla ilimizdi de etkilediğini bilmekteyiz. Konuya duyarlıyız. Turizmcilerle de görüştük, valimizle görüştük. Bu konuda yerel yönetimlerin yapacağı pek de bir şey yok. 178 yıllık dünya firmasıydı. Sonuç ne olur önümüzdeki süreçte göreceğiz” ifadelerini kullandı.



KONYSİAD Başkanı İlhami Kaplan ise, yeni dönemde Antalya’daki yatırımların nasıl olacağı konusunda açıklamada bulundu.



