Parkta kadının dövülmesini sadece izlediler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Parkta kadının dövülmesini sadece izlediler

DHA

ANTALYA'da, bir parkta, cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, bir kadın, bir erkek tarafından öldüresiye dövülüyor. Adamın yere düştüğü halde saçından tutarak vurmaya devam ettiği dayak olayını çevredekiler ise sadece izliyor.

ANTALYA'da, bir parkta, cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, bir kadın, bir erkek tarafından öldüresiye dövülüyor. Adamın yere düştüğü halde saçından tutarak vurmaya devam ettiği dayak olayını çevredekiler ise sadece izliyor.
Cep telefonu kamerasında yansıyan dayak olayı pazar gecesi, Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'ndeki Yavuz Özcan Parkı'nda meydana geldi. Görüntüde, isimleri belirlenemeyen bir erkek ve bir kadın, parkta gezdikleri sırada tartışmaya başlıyor. Tartışmanın büyümesi üzerine adam, kadına art arda vuruyor. Kadın, aldığı darbeler nedeniyle yere düşüyor. Ancak adam, kadınının saçlarından tutup, dayağa devam ediyor. Uzun süre şiddete maruz kalan kadın, yardım çığlıkları atıyor.
Bu sırada parkta bulunan vatandaşlar ise olaya müdahale etmeyerek, dayak olayını izliyor.
Bir süre sonra gelen polis ise kadın ve adamı karakola götürüyor.

ANTALYA

01 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:26
  • GÜNEŞ 06:45
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 16:13
  • AKŞAM 18:49
  • YATSI 20:04
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya AKEV Üniversitesinin akademik yılı açılışı yapıldı AKEV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamile Perçin Akgül: “Kıymetli emaneti geleceğe taşıyabilme noktasında, yola çıktığımız arkadaşlarımızla birlikte bize verilen emanetleri gereğiyle hedefe erişme noktasına taşımak misyonuyla buradayız” “Temel amacımız belli ölçüde zihinlerdeki ön yargıyı yıkarak kalıp yargılardan uzak, dünyaya uyumlu ancak kendi özgün kimliğimizle özdeş, bundan taviz vermeyerek yolumuza devam etmektir”
YEREL HABERLER Antalya AKEV Üniversitesinin akademik yılı açılışı ...
Suriyeli kanser hastası, Antalya'da ilk kez uygulanan teknikle sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Suriyeli kanser hastası, Antalya'da ilk kez uygulanan ...
(ÖZEL) Aytemiz Alanyasporlu Fabrice N'Sakala: Liderlik bizi daha çok motive etti
YEREL HABERLER (ÖZEL) Aytemiz Alanyasporlu Fabrice N'Sakala: ...
Alanya’da fuhuş operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Alanya’da fuhuş operasyonu: 7 gözaltı
Böcek: “Thomas Cook’a yerel yönetimlerin yapacağı pek de bir şey yok” Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: “Konuyla ilgili meclisime CHP grubu olarak önerge veriyoruz” “ Turizmcilerle de görüştük, valimizle görüştük. Bu konuda yerel yönetimlerin yapacağı pek de bir şey yok”
YEREL HABERLER Böcek: “Thomas Cook’a yerel yönetimlerin yapacağı pek ...
Motosikletle tehlikeli yolculuk
YEREL HABERLER Motosikletle tehlikeli yolculuk
Karada olup, kara yolu olmayan cennet: Kaleköy
YEREL HABERLER Karada olup, kara yolu olmayan cennet: Kaleköy
Hilal-i Ahmer sergisi Antalya'da
YEREL HABERLER Hilal-i Ahmer sergisi Antalya'da
Vicdansız sürücü başka bir aracın çarpıp yola düşürdüğü yayanın üzerinden geçti Otomobilin çarpıp düşürdüğü adamın üzerinden geçip ölümüne sebep oldu Olay yerinden kaçan sürücü aranıyor
YEREL HABERLER Vicdansız sürücü başka bir aracın çarpıp yola ...
Çinli turistler kaza yaptı, bol bol fotoğraf çekip eğlendi
YEREL HABERLER Çinli turistler kaza yaptı, bol bol fotoğraf çekip ...
Devrilen traktöre, 2 otomobil çarptı, Antalya- Burdur yolu 1,5 saat kapandı
YEREL HABERLER Devrilen traktöre, 2 otomobil çarptı, Antalya- Burdur ...
İş makinesinden düşen operatör yaralandı
YEREL HABERLER İş makinesinden düşen operatör yaralandı
'Akdeniz fokunun yatak odasına girmeyin' çağrısı
YEREL HABERLER 'Akdeniz fokunun yatak odasına girmeyin' çağrısı
Otelde fenalaşan Rus turist öldü
YEREL HABERLER Otelde fenalaşan Rus turist öldü
'Balık pulu' hastalarının ilacı Türkiye'de üretiliyor
YEREL HABERLER 'Balık pulu' hastalarının ilacı Türkiye'de üretiliyor
750 metre yükseklikten yere süratle inen paraşütte panik anları Ana bağlantı ipleri kopan yamaç paraşütünden yedek paraşütle çakılmaktan kurtuldular Usta paraşüt eğitmeni yedek paraşütle denize acil iniş yapmayı başardı Denize inen paraşütçü ve yolcusu, olaydan yara almadan kurtuldu
YEREL HABERLER 750 metre yükseklikten yere süratle inen paraşütte ...
Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak: “6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da yeni düzenlemeler yolda”
YEREL HABERLER Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak: “6585 Sayılı ...
Anne sütü IQ’yu yükseltiyor Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Eser Akkuş: “Anne sütü ile beslenen bebeklerin ortalama IQ seviyelerinin ve okul başarılarının diğer bebeklere göre daha yüksek olduğu pek çok bilimsel çalışmada ortaya konulmuştur”
YEREL HABERLER Anne sütü IQ’yu yükseltiyor Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. ...
Tazelenme Üniversitesi öğrencileri de staj yapacak
YEREL HABERLER Tazelenme Üniversitesi öğrencileri de staj yapacak
Tazelenme Üniversitesi öğrencileri büyükşehir belediyesinde gönüllü hizmet yapacak
YEREL HABERLER Tazelenme Üniversitesi öğrencileri büyükşehir ...
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
AMMO Antalya Şube Başkanvekili Atmaca: “Bina tesisatları da depreme hazır olmalıdır” MMO Antalya Şube Başkanvekili Doç. Dr. İbrahim Atmaca: “Bina yangın koruma sistemi, duman tahliye fanları gibi tesisat donanımlarının deprem sonrası çalışır vaziyette kalması can güvenliği açısından önemlidir”
YEREL HABERLER AMMO Antalya Şube Başkanvekili Atmaca: “Bina ...
Antalya’da şüpheli valiz Parkta unutulan şüpheli valizden giysi çıktı
YEREL HABERLER Antalya’da şüpheli valiz Parkta unutulan şüpheli ...
CHP'li meclis üyesinden caddeye şehit ismi verilmesi teklifine şerh
YEREL HABERLER CHP'li meclis üyesinden caddeye şehit ismi verilmesi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X