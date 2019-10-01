(ÖZEL) Aytemiz Alanyasporlu Fabrice N'Sakala: Liderlik bizi daha çok motive etti

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'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

SÜPER Lig'in zirvesinde yer alan Akdeniz temsilcisi Aytemiz Alanyaspor'da sol kanat oyuncusu Fabrice N'Sakala, namağlup liderliğin kendisi üzerinde ve takımda baskı oluşturmadığını belirterek, "Ben ekstra bir baskı uyguladığını düşünmüyorum. Aslında bu bizi daha çok motive etti" dedi.

ANTALYA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:26

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