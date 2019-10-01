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Suriyeli kanser hastası, Antalya'da ilk kez uygulanan teknikle sağlığına kavuştu

DHA

PANKREAS kanserinin cerrahi tedavisinde uygulanan ve cerrahinin en büyük ameliyatlarından biri olan 'robotic whipple' tekniği, Antalya'da ilk kez gerçekleştirildi. Pankreasın baş ve boyun kısmıyla birlikte safra yolları, 12 parmak bağırsağının tamamı ve midenin bir kısmı alınarak, pankreasın geri kalan kısmının ince bağırsağa bağlandığı ameliyatla sağlığına kavuşan Suriyeli Mahmut El Seyid (60), Türk doktorlara teşekkür etti.

PANKREAS kanserinin cerrahi tedavisinde uygulanan ve cerrahinin en büyük ameliyatlarından biri olan 'robotic whipple' tekniği, Antalya'da ilk kez gerçekleştirildi. Pankreasın baş ve boyun kısmıyla birlikte safra yolları, 12 parmak bağırsağının tamamı ve midenin bir kısmı alınarak, pankreasın geri kalan kısmının ince bağırsağa bağlandığı ameliyatla sağlığına kavuşan Suriyeli Mahmut El Seyid (60), Türk doktorlara teşekkür etti.
Ülkesindeki iç savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan pankreas kanseri hastası Suriyeli Mahmut El Seyid, Antalya'da şifa buldu. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanan ve cerrahinin en yüksek tekniklerinden biri olarak kabul edilen 'robotic whipple' yöntemiyle Mahmut El Seyid'in pankreasının ve midesinin bir kısmıyla 12 parmak bağırsağı ve safra yolları, 7 saatlik ameliyatla çıkarıldı. Pankreasın baş ve boyun kısmıyla birlikte safra yolları, 12 parmak bağırsağının tamamı ve midenin bir kısmı alınarak, pankreasın geri kalan kısmı ince bağırsağa bağlandı.
'AÇIK OLARAK ZOR, ROBOTİK OLARAK ÇOK DAHA ZOR BİR AMELİYAT'
Doç. Dr. İsmail Gömceli, pankreas kanseri hastalarında açık olarak 'whipple' tekniğini uyguladıklarını, 'robotic whipple' ameliyatını ilk kez gerçekleştirdiklerini söyledi. Gastroenteroloji ekibi olarak açık whipple tekniğiyle 150 hastayı ameliyat ettiklerini kaydeden Doç. Dr. Gömceli, bu konuda deneyimli bir ekip olduklarını kaydetti. Doç. Dr. Gömceli, "Whipple açık teknikte zor bir ameliyat. Kapalı, yani robotik teknikte ise çok çok daha zor hale geliyor. Türkiye'de daha önce sanırım 1 ya da 2 vaka bu teknikle ameliyat edildi" dedi.
AMELİYAT 7 SAAT SÜRDÜ
Suriyeli hastanın pankreasındaki tümörün baş kısmında bulunduğunu belirten Doç. Dr. İsmail Gömceli, "Kanser, konumu nedeniyle çok riskli bir bölgede yer alıyordu. Dolayısıyla yaptığımız cerrahi, pankreasın bir kısmını, midenin yarısını, safra yolunu ve 12 parmak bağırsağını çıkarmak şeklinde bir ameliyat olduğu için çok büyük ameliyatlar grubuna giriyor. Hastanın ameliyatı 7 saat sürdü" diye konuştu.
Mahmut El Seyid'in kendilerine başvurduğunda şiddetli ağrıları olan çok düşkün bir hasta olduğunu kaydeden Doç. Dr. Gömceli, "Şu anda iyi. Tabi büyük bir ameliyat geçirmiş olmanın getirdiği birkaç küçük sorun var, ama evine gönderilecek duruma geldi. Bundan sonra takip süreci başlayacak" ifadelerini kullandı.
'ARTIK KANSER AMELİYATLARINI KAPALI YÖNTEMLE PLANLIYORUZ'
Türkiye'nin her yerinde pek çok cerrahın kanser cerrahisiyle ilgili çalıştığını vurgulayan Doç. Dr. İsmail Gömceli, şunları söyledi:
"Artık kanser ameliyatlarında kapalı yöntemleri geliştirmeye çalışıyoruz. Hastanemiz bu anlamda çok yol aldı. Bugüne kadar kalın bağırsak ve kısmen mide ameliyatlarında bunu gerçekleştiriyorduk, ama artık önümüzdeki dönemde kanser ameliyatlarının çoğunluğunu kapalı yöntemle gerçekleştirmek gibi bir programımız var."
DOKTORLARA TEŞEKKÜR ETTİ
Yaklaşık 5 yıldır Antalya'da yaşayan Mahmut El Seyid ise sağlığına kavuştuğu için doktorlarına teşekkür etti. Ameliyatının çok iyi geçtiğini söyleyen Seyid, "Türk doktorlar çok iyi, çok güzel. Çok şükür iyileştim" dedi. Seyid, ameliyat öncesinde çok ağrı çektiğini, şu anda kendisini çok iyi hissettiğini söylerken, kızı Fatin Seyid (25) ise babasını sağlığına kavuşturan Doç. Dr. Gömceli'ye teşekkür etti.
WHİPPLE AMELİYATI
Genellikle pankreas başında yer alan kanserlerin tedavisinde kullanılan, pankreasın ve ince barsağın bir kısmını ve safra kesesini çıkararak yapılan operasyondur. Bu ameliyat açık şekilde (karın açılarak) robotic whipple ise karında birkaç delik açılarak kemerayla girilip, ameliyatın kapalı yöntemle yapılmasıdır.

ANTALYA

01 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:26
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