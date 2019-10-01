Alanya’da fuhuş operasyonu: 7 gözaltı

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Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 4 kadınla, onları fuhşa zorladığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri 4 şüpheli aracılığıyla yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin ilçedeki adreslerine eş zamanlı baskınlar düzenledi. Baskınlarda para karşılığı fuhuş yaptırdığı iddia edilen Mesut G., Hakan G., Mustafa E.M. ile fuhşa zorlanan yabancı uyruklu 4 kadın gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

ANTALYA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:26

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