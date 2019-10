Uysal, “Türkiye’yi etkilemeye çalışıyoruz”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa’nın engelli bireylerin yaşamlarını normalleştirebilmek için her gün, ‘daha iyi ne yapabiliriz, nasıl olabilir?’ diye kendisine soran ve mücadele eden, hatta bu konuda Türkiye’yi etkilemeye çalışan bir belediye olduğunu söyledi.



Başkan Uysal, Şirinyalı Mahallesi’nde bulunan Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’de, engelli bireylere yönelik çalışmalar gerçekleştiren sivil toplum kuruluşları ve spor kulüpleriyle bir araya geldi. Buluşmaya aralarında Türkiye Sakatlar Derneği, Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği’nin de bulunduğu 23 sivil toplum kuruluşu katıldı.



Uysal, burada yaptığı konuşmada, Engelsiz Kafe’de sivil toplum kuruluşlarıyla devam eden buluşmaların ‘insanlık ve yaşam kültürünün zirvesini teşkil eden dayanışma, inovasyon ve gelişme’ buluşmaları olduğunu söyledi. Bu toplantılarda ‘daha iyi ne yapabiliriz, daha iyisi nasıl olur, nasıl kendimizi geliştiririz?’ sorularına yanıt arandığını belirten Uysal, buluşmaların devam edeceğini de sözlerine ekledi.



“Temel hedefim, yaklaşımım ve duruşum”

Uysal, engelli dernekleriyle buluşmasında şöyle konuştu:

“Muratpaşa’mız tercihini komşularından yana, insandan yana kullanan bir belediye. Varoluş perspektifini her zaman bu çerçevede oluşturan bir belediye. Engelli komşularımızın da yaşamlarını normalleştirebilmek için her gün daha iyi ne yapabiliriz, nasıl olabilir diye kendisine soran ve bu konuda mücadele eden hatta bu konuda herkesi, Türkiye’yi etkilemeye çalışan bir belediye. Sizlerin vergileriyle, sizlerin gücüyle, sizlerin katkısıyla, sizlerin komşuluğuyla bütün Türkiye’ye, hatta dünyaya örnek olma arzusunda olan; bu uğurda çalışan bir belediye. Varlığınız, katkılarımız için çok teşekkür ediyorum. Her zaman birbirimizin yanı başında olduğumuzu hissetmenin onurunu yaşıyorum. Her zaman sizlerle aynı ve duygu düşünce içinde olmak, hayata beraber bakmak, hayatı aynı gözle anlamaya çalışmak ve bu uğurda gereken çalışmaları yapabilmek temel hedefim, yaklaşımım ve duruşum. Bunu sizlerle paylaşıyor olmaktan çok mutluyuz.”

