Ümit Uysal, sporculara seslendi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, IFMAÇocuklar Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası’nın açılışında 75 ülkeden turnuvaya katılan sporculara, “Burada evinizdesiniz” diye seslendi.

Uysal, IFMAUluslararası Muaythai Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Çocuklar ve Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası’nın açılış seremonisine katıldı. 6 Ekim’de sona erecek turnuvaya 75 ülkeden bin 300 sporcu katılırken, açılış seremonisi ülke bayraklarının geçiş töreniyle başladı. Bayrak törenin ardından turnuvanın açılışı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Uysal, Antalya ve bölgesinin antik çağda adının Pamfilya olduğunu belirterek “Bunun anlamı, çok farklı kültürlerin barış içinde yaşadığı yer demek. Bunu hala sürdürüyoruz. Çok farklı kültürler barış içinde şehrimizde yaşamaya devam ediyor. Burada evinizdesiniz. Dünyanın en barışçı işini yapmak için buradasınız. Spor ve kültür kadar barışçı aktiviteler maalesef yok” dedi.

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Halil Durna ise organizasyon için Türkiye ve Antalya’yı tercih eden IFMA'ya teşekkürlerini dile getirirken IFMA Başkanı Sakchye Tapsuwan da başarılı etkinlik için organizasyon komitesini kutladı. Konuşmaların ardından Tapsuwan ve beraberindeki heyet Başkan Uysal’a katkıları dolayısıyla teşekkür plaketi takdim etti.

ANTALYA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:26

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