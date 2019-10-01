Azerbaycan sineması Alanya’da

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Azerbaycan Sinema Haftası gösterimleri Alanya Kızılkule Meydanı’nda yapılıyor. Yetkililer, gösterimlerin ücretsiz olarak halkla buluştuğunu duyurdu.

Azerbaycan Sinema Haftası gösterimleri Alanya Belediyesi, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV), Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) katkılarıyla Kızılkule Meydanı’nda başladı. Yetkililer, Proje Yazarı ve Yönetmeni Nigar Babazade’nin sunumu ile başlayan film gösterimlerinin ücretsiz olduğunu duyurdu.

Program şu şekilde belirlendi:

“1 Ekim/20.00 kısa filmler: ‘İkinci Atış’, ‘Yara’ ve ‘Tuzlu Su Köpeği’, 2 Ekim/20.00: ‘Perde 2’, 3 Ekim/20.00: ‘İçeri Şehir’, 4 Ekim/20.00: ‘Perde’”

ANTALYA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:27

GÜNEŞ 06:46

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 16:12

AKŞAM 18:48

YATSI 20:02

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