Antalya Film Festivali Kurmaca Work in Progress adayları belirlendi 120 bin 000 TL para ödülü için yarışacaklar

Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin yeni projelerin hayata geçirilmesine fon ve network desteği sağlayan platformu Antalya Film Forum’un Kurmaca Work in Progress adayları belli oldu. 25 projenin başvuru yaptığı Kurmaca Work in Progress’te filmler, Fransız film küratörü Marie Pierre Duhamel, Estonyalı yapımcı Ivo Felt ve Türkiye’den, yönetmen, senarist ve yapımcı Tunç Şahin’den oluşan ön jüri tarafından değerlendirildi. Yapım aşamasındaki filmlere destek sağlayan fonda bu yıl; Ali Kemal Çınar’ın "Beriya Şevê/Geceden Önce”, Barış Sarhan’ın “Cemil Show”, Emre Erdoğdu’nun “Beni Sevenler Listesi”, Ferit Karahan’ın “Okul Tıraşı”, Fikret Reyhan’ın “Çatlak”, Nisan Dağ’ın “Bir Nefes Daha” ve Selman Nacar’ın “İki Şafak Arasında” adlı projeleri, toplam 120.000 TL para ödülü için yarışacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Muhittin Böcek’in ev sahipliğinde 26 Ekim’de başlayacak 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gerçekleşecek Antalya Film Forum’un Kurmaca Work in Progress adayları belirlendi. Çekimleri tamamlanmak üzere olan ya da post prodüksiyon aşamasındaki projelerin desteklendiği Kurmaca Work in Progress’te bu yıl, 2 projeye toplam 120.000 TL para ödülü verilecek.



7 proje yarışacak

Kurmaca film projelerinin yanı sıra, sinemaya yönelik deneysel ve canlandırma uzun metraj projelerine de açık olan Kurmaca Work in Progress’e bu yıl 25 proje başvuru yaptı. Locarno, Venedik Mostra del Cinema, Roma, Cinéma du Réel Centre Pompidou gibi birçok film festivalinde direktörlük ve danışmanlık yapmış, Fransız film küratörü Marie Pierre Duhamel, Yabancı Dilde En İyi Film Oscar Adayı “Tangerines/ Mandalina Bahçesi” ve Yabancı Dilde En İyi Film Altın Küre adayı “The Fencer'ın da aralarında bulunduğu pek çok filmin yapımcısı ve deneyimli ses tasarımcısı Ivo Felt ve bağımsız sinemaya Türkiye’de vizyon olanağı sunmuş dağıtım şirketi BİR FİLM’in kurucularından, “Hamam” (2009), “Sadece Tek Bir Gün”, (2013) “Karışık Kaset” (2014) filmlerinin yönetmeni ve BluTV yapımı “7YÜZ” projesinin tasarımcısı, senarist ve yönetmenlerinden Tunç Şahin’den oluşan ön jüri, yapım aşamasındaki bu filmler arasından 7 projeyi seçti.

Ali Kemal Çınar’ın yönetmen ve yapımcısı olduğu “Beriya Şevê/Geceden Önce”; Selman Nacar’ın yönettiği, yapımcılığını Burak Çevik ve Diloy Gülün’ün yürüttüğü “İki Şafak Arasında”; Ferit Karahan’ın yönettiği, M. Kanat Doğramacı’nın yapımcılığındaki “Okul Tıraşı”, Fikret Reyhan’ın yönettiği ve Nizamettin Reyhan’ın yapımcısı olduğu “Çatlak”; yönetmeni Barış Sarhan, yapımcısı Umut Eğitimci olan “Cemil Show”; Emre Erdoğdu’nun Tanay Abbasoğlu ve Hazar Ergüçlü yapımcılığında çektiği “Beni Sevenler Listesi” ve Nisan Dağ’ın yönettiği ve yapımcıları Müge Özen, Jessica Caldwell ve Yağmur Ünal’dan oluşan “Bir Nefes Daha” adlı projeler, Kurmaca Work in Progress Platformu’nda jüri karşısına çıkacak.



150 bin TL destek

Bu yıl altıncısı gerçekleşecek Antalya Film Forum’un Antalya’da film çekmeyi teşvik eden 150 bin TL para ödüllü Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu için yarışacak projeler ise geçtiğimiz hafta açıklandı. Yönetmen Tevfik Başer, dramaturg ve akademisyen Yeşim Gökçe ve sinema yazarı Burak Göral’tan oluşan ön jürinin seçtiği ve Mustafa Haktanır’ın “Babalar ve Jale”, Soner Caner’in “Gönül”, Ragıp Ergün’ün “Kara”, Özcan Alper’in “Karanlık Gece” ve Uluç Orhan’ın “Muhtaç” adlı projeleri, Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu için yarışacak.

Olena Yershova Yıldız yönetmenliğinde dört gün boyunca sürecek Antalya Film Forum’un Belgesel Work in Progress başlığında yarışacak projeleri 7 Ekim’de, Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu projeleri ise 11 Ekim’de açıklanacak.



Ödüllü filmlere destek oldu

Yapım süreci halen devam eden birçok filmin yanı sıra; Emin Alper’in geçtiğimiz günlerde Saraybosna’dan En İyi Yönetmen Ödülü ile döndüğü “Kız Kardeşler”, Banu Sıvacı’nın Sofya Film Festivali'nden En İyi Yönetmen Ödülü’nü kazandığı “Güvercin”, Tolga Karaçelik’in Sundance Film Festivali'nin Dünya Sineması bölümünde Jüri Büyük Ödülü’nü kazanan “Kelebekler”, Onur Saylak’ın East End Film Festivali'nde En İyi Film seçilen “Daha”, Vuslat Saraçoğlu’nun İstanbul Film Festivali’nde En İyi Film Ödülü kazanan “Borç” ve Ayşe Toprak’ın İnsan Hakları ve En iyi Belgesel dallarında 10’dan fazla ödül kazanan “Mr. Gay Syria” gibi ulusal ve uluslararası festivallerde ödüllerle karşılanan birçok yerli yapımın yaratılmasına da önemli bir kapı açan Antalya Film Forum’da bu yıl 9 projeye toplam 450 bin TL tutarında para ödülü verilecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ev sahipliğinde düzenlenen 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin İdari Direktörlüğünü Cansel Çevikol Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu, sanat yönetmenliğini Başak Emre üstleniyor.

