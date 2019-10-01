Corendon Yelken Takımı, İstanbul’dan birincilikle döndü

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Corendon Airlines bünyesinde kurulan ‘Corendon Sailing Team’, İstanbul’da düzenlenen ve 8 ülkeden, 800 yelkenci ve 80 teknenin katıldığı Turkcell Platinum Bosphorus Cup 2019’da, 8 teknenin yer aldığı IRC2 sınıfında birinci oldu.

Corendon çalışanlarından oluşan, farklı branşlarda faaliyet gösteren “Team Corendon”; koşu takımı, bisiklet takımı ve yelken takımı ile spor alanında faaliyetlerini sürdürüyor. Dokuz ay önce kurulan Corendon Sailing Team, sene başında Antalya’da sıkı bir eğitim programı sonrasında, mart ayında Marmaris Kış Trofesi’ne katılarak, Trofe ikincisi oldu. İstanbul yarışlarına da katılan takım, 1 Temmuz’da yine ilk kez katıldığı TAYK Kabotaj Kupası’nda yarışı birincilikle tamamladı. Corendon Sailing Team, 8 ülkeden, 800 yelkenci ve 80 teknenin katıldığı Turkcell Platinum Bosphorus Cup 2019’da 8 teknenin yer aldığı IRC2 sınıfında birinci oldu.



Corendon Yelken Takımı 2019 Sonuçları:

"910 Mart 2019 Marmaris Kış Trofesi 3. Etap Birincisi (1 yarış birinciliği, 2 yarış ikinciliği), 79 Nisan 2019 Marmaris Kış Trofesi 4. Etap İkincisi (3 yarış ikinciliği), 2021 Nisan 2019 Marmaris Kış Trofesi 5. Etap Birincisi (2 yarış birinciliği), 1112 Mayıs 2019 Marmaris Kış Trofesi 6. Etap İkincisi (1 yarış birinciliği, 1 yarış ikinciliği), 2019 Marmaris Kış Trofesi Genel Yarış ikinciliği, 29 Haziran 2019: TAYK / MDK Kabotaj Kupası Yat Yarışı / Boğaz Yarışı Birinciliği, 31 Ağustos 2019: TAYK Burgazada Deniz Kulübü Kupası İkinciliği, 2829 Eylül 2019: Turkcell Platinum Bosphorus Cup Birinciliği (1 etap birinciliği, 1 etap ikinciliği)

Corendon Yelken Takımı, 30 Kasım 1 Aralık 2019 tarihlerinde ise BAYK Güz Trofesi 3. Etap’ta yarışacak.

ANTALYA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:27

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