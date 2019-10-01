Altınova semt spor sahası hizmete açılacak

Kepez Belediyesi’nin Altınova Düden Mahallesi’nde yapımını tamamladığı semt spor sahası yarın düzenlenecek törenle hizmete açılacak.

Kepez Belediyesi’nin Altınova Bulvarı Düden Mahallesi’nde yapımını tamamladığı semt spor sahası yarın saat 11.00’da törenle hizmete açılıyor. Düden Mahallesi’nde 15 bin 430 metre kare alan üzerine inşa edilen semt spor sahasının içinde futbol ve basketbol sahaları, açık hava fitness aletleri, spor alanları, bisiklet ve yürüyüş yolu, çocuk oyun alanları, masalar, banklar, çatılı kamelyalar yer alıyor.



“Kepez’in çocuk ve gençleri artık sporla büyüyor”

Bugüne kadar sporla ilgili çok sayıda projeye imza attıklarını belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “2009 yılında yola çıkarken, Kepezi eğitim, spor ve sanat şehri haline getireceğimizin sözünü vermiştik. Hedefler koyduk ve bu hedeflerimizin çok çok üzerinde hizmetleri ilçemize kazandırdık. Kaliteli spor salonları, semt spor sahaları, spor okulları ve örnek spor projeleri ile Kepez’in çocuk ve gençleri artık sporla büyüyor" dedi.

ANTALYA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:27

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