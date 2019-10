Şehit babası o meclis toplantısını izledi

ANTALYA'da Kepez Belediye Meclisi'nde, Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez'in adının, bir sokağa verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Meclis toplantısını, şehit Erdoğan Sönmez'in babası İlyas Sönmez de izledi. Daha önce şehit isimlerinin sokaklara verilmesine yönelik komisyon teklifine şerh koyan CHP'li Mustafa İlhan da Sönmez'in adının sokağa verilmesine kabul oyu kullandı. İlhan'ın şerh kararına tepki gösteren CHP'li 4 meclis üyesi, partilerinden istifa ederek, İYİ Parti'ye geçmişti.

Kepez Belediyesi ekim ayı olağan toplantısı Kepez Belediye Başkanı AK Parti'li Hakan Tütüncü'nün başkanlığında yapıldı. 10 Eylül'de gerçekleştirilen İsim Verme Komisyonu toplantısında, CHP'li meclis üyesi Mustafa İlhan'ın, Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez'in isminin ilçedeki bir sokağa verilmek istenmesine yönelik komisyon kararına, 'Cadde ve sokak isimleri verilirken özellikle şehit sıfatının kullanılmasının, toplumsal psikolojiyi etkikilediği' gerekçesiyle şerh kararı koymuş, ardından da CHP'li meclis üyeleri Barış Bulut, Cengiz Avcı ve Ahmet Şahin partilerinden istifa ederek, İYİ Parti'ye geçmişti. Bulut, Avcı ve Şahin'in İYİ Parti grubunda oturduğu Meclis'e istifa eden Mehmet Ali Çetin ise mazeret göstererek, katılmadı.

'KEPEZLİLER NEDEN RAHATSIZ OLSUN'

Şehit Erdoğan Sönmez'in babası İlyas Sönmez'in de izlediği toplantıda Çankaya Mahallesi sınırlarındaki 6455. Sokağa 'Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez' isminin verilmesi ile ilgili, 'İsim Tespit Komisyonu' raporu görüşüldü.

AK Parti Grup Sözcüsü Serhat Demir, komisyonda CHP'li Meclis Üyesi Mustafa İlhan'ın şerhini gördüklerini belirterek, "Böyle bir beyan ve ifadenin AK Parti adına kabulü mümkün değildir. Şehit sıfatı neden Kepezlileri, insanları rahatsız etsin. Bir caddeye verilmesi neden Kepezlileri, Antalyalıları rahatsız etsin. 2009'dan bu yana Kepez Meclisi, Kepez'de onlarca cadde ve parka şehitlerin isimlerini vererek, şehitlerin maddi ve manevi hatıralarına sahip çıktı. İnsanların psikolojilerinin bozulduğuna dair hiçbir eleştiri almadık, teşekkürlerini alıyoruz. Bu şerhi düşen siyaset zihni, milletin manevi değerlerinden uzaktır, millete rağmen siyaset yapmaktadır ya da değerlerini bilip farklı bir siyaset yapmaktadır" dedi.

'SADECE BİR KISIM CÜMLEDEN BU ANLAM ÇIKARILDI'

CHP Grup Sözcüsü Eren Kurt ise şerh kararının, Kepez'in sokaklarında şehit ismi olması değil, uygunsuz yerlerde şehit isimlerinin dolaşmaması gerektiğine yönelik olduğunu söyledi. Meclis üyesinin önerisinin, müze gibi yerlere verilerek, onların manevi duygularına sahip çıkması anlamı taşıdığını belirten Kurt, "Sadece bir kısım cümleden durumu bu noktaya getirilmesi partimizi rahatsız etmiştir. Buralardan siyasi rant sağlamaya çalışılmasını istemediğimiz için CHP grup kararı, şehit uzman çavuşun adının verilmesini uygun görmüştür, her zaman da bu mecliste Kepez parklarına, sokaklarına şehitlerin adlarının verilmesine sahip çıkacağız" diye konuştu.

'ŞEHİTLERİMİZE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

MHP Sözcüsü Ali Baki Sarıca, şerh kararına sert tepki gösterdi. CHP grubunun açıklamalarıyla kendini aklayamayacağını belirten Sarıca, "Özür borçlular, bu milletin şehitlerine psikoloji bozuk diye şerh koyuluyor. Hele hele Atatürk'ün kurduğu bir partiden bu şerhin çıkması son derece üzmüştür. Şehitlik makamına yapılan bu saygısızlığı esefle kınıyoruz. Şehitlerimizin aziz hatıralarına, geride bıraktıklarına, milletçe sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

'CHP'DE DİSİPLİN SÜRECİ İŞLETİLMELİ'

İYİ Parti sözcüsü Barış Bulut, şerh kararının CHP'nin kurumsal kimliğiyle bağdaşmadığını belirterek, partiden gereğini yapmasını istediğinde ise karşılık bulamadığını ifade etti. Bulut, "Parti içinde disiplin sürecinin başlayıp, bu şerhin karşılığı yapılmalıdır. Şehitler bizim kırmızı çizgimizdir. Şehidin isminin sokağa verilmesi grubumuzca uygundur" diye konuştu.

BAŞKAN TÜTÜNCÜ: ATATÜRK'ÜN İKİ İLKESİ KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ise şehidin ailesini yakından tanıdığını söyledi. Şehit isimlerini ilçede yaşatmak için çabaladıklarını dile getiren Tütüncü, bu rutin uygulamanın çok önemli olduğunu düşündüklerini belirtti. Tütüncü, "Şehitlerimize çok şey borçluyuz. Atatürk'ün temelde iki ilkesi bizim için asıldır, biri misaki milli sınırları, diğeri ise egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olması. Siyaset yaptığımız her noktada Atatürk'ün bu iki temel ilkesi bizim her zaman için kırmızı çizgimiz olmuştur" dedi.

Konuşmaların ardından komisyon kararı, oy birliği ile kabul edildi. Komisyonda karara şerh düşen CHP'li Mustafa İlhan da kabulden yana oy kullandı.

'ŞEHİTLER BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR'

CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçen Cengiz Avcı, istifa gerekçelerini şöyle açıkladı:

"Mustafa İlhan'ın şerhi, istifa etmemizin nedenidir. Şerhi çekmesini istedik. Kabul etmeyince istifa kararı aldık. Şehitler bizim kırmızı çizgimizdir."

'HALKIMIZ BU ŞERHDEN RAHATSIZ OLMUŞTUR'

Karar sonrasında konuşan şehit uzman çavuş Erdoğan Sönmez'in babası İlyas Sönmez de "HDP hiçbir zaman doğu insanını temsil etmemiştir. Biz bu bayraktan vazgeçmedik, geçmeyeceğiz. Ben ve diğer iki oğlum, şehit olmaya hazırız. Meclis üyesinin şerhinden halkımız rahatsız olmuştur. Sürekli destek telefonları alıyorum" diye konuştu.



