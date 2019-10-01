Seçici göz uygulamasında sürücülere ceza yağdı

Antalya’da seçici göz uygulamasında 971 araç sürücüsüne 202 bin 519 TL cezai işlem uygulandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla helikopter, insansız hava araçları (drone) ve seçici göz ile denetlemeler yapıldı.

Drone ile yapılan denetimde kural ihlali yaptıkları belirlenen 79 araç sürücüsüne, 15 bin 963 TL cezai işlem uygulandı.

Helikopter ile yapılan denetimde 11 araç sürücüsüne bin 803 TL, seçici göz uygulamasında ise 971 araç sürücüsüne 202 bin 519 TL cezai işlem uygulandı. 1 sürücünün ise ehliyetine el konuldu.

ANTALYA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:27

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