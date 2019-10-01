Kepez’de şehidin ismi caddeye verildi

Kepez Belediyesi’nin ekim ayı meclis toplantısında Çankaya Mahallesi’ndeki 6455 Sokağa, Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez’in adının verilmesi, oy birliğiyle kabul edildi.

Kepez Belediye Meclisinin ekim ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısında Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde şehit düşen Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez’in isminin Çankaya Mahallesi’ndeki 6455 Sokağa verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Meclis kararı ile ilgili konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, şehidi ve ailesini yakından tanıdığını, meclis salonunda bulunan şehit babasına da yanlarında olduğu için teşekkürlerini ifade etti.



“Şehitlerimizin adını yaşatıyoruz”

Kepez Belediyesi’nin şehitlerinin ismini cadde, sokak ve parklar da yaşattığını belirten Hakan Tütüncü “2009 yılından bu yana bu görevi devraldığımız günden itibaren caddelerde, sokaklarda şehitlerimizin adını yaşatıyoruz. Benden önceki belediye başkanlarımızda ve Belediye Meclisimizde şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmışlardı. Şehitlerimizin adının cadde, sokak ve parklara verilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şehitlerimize çok şey borçluyuz. Şehidimizin muhterem anne ve babasının ellerinden öpüyorum. Onların ne kadar geniş gönüllü olduğunu biliyorum. Bu ailemiz, ‘Diğer evlatlarımızı da şehit verebilirim. Vatan Sağ olsun. Kendimde şehit olabilirim’ diyen, doğu kökenli bir ailemiz. Onların o geniş gönülleri için ne yaparsak yapalım, hiçbir şey yetmez” dedi.



Şehitler Müzesi açılıyor

Kepez Belediyesi tarafından Antalya’da açılacak olan Şehitler Müzesi hakkında da bilgi veren Tütüncü, “Şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak için açacağımız ‘Antalya Şehitler Müzesi’ işte bu yanıyla, bu konsepti ile bu yönüyle ülkemizde bir ilk olacak. 18 Mart Çanakkale Zaferimizin yıldönümünde müzemizi açacağız. Şehitler Müzemizin de hayırlı olmasını diliyorum. Bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun, Mekanları cennet olsun" şeklinde konuştu.

ANTALYA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:27

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