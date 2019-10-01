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76'lık dede dolandırıcı çıktı

İHA

Antalya'nın Alanya ilçesinde 10 gün arayla iki kişiyi dolandırdığı tespit edilen 76 yaşındaki şüpheli polisin sıkı takibi sonucu Gazipaşa ilçesinde yakalandı.

76'lık dede dolandırıcı çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 10 gün arayla iki kişiyi dolandırdığı tespit edilen 76 yaşındaki şüpheli polisin sıkı takibi sonucu Gazipaşa ilçesinde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, 19 Eylül’de taksi şoförü Hüseyin T. (41), bir kişiyi aracına alarak Alanya'da bir sitenin önüne geldi. Site güvenliğinin 100 TL'den fazla parayla içeri giremeyeceğini söylemesi üzerine üzerindeki 545 euro, 190 dolar ve 1950 TL’yi bu şahsa veren taksi şoförü Hüseyin T. (41), sonrasında dolandırıldığını fark ederek polise müracaatta bulundu.
29 Eylül’de Cumhuriyet Polis Merkezi'ne müracaatta bulunan Tevfik D. (43) ise "Tanımadığım 65 yaşlarında bir erkek şahıs, Şekerhane Mahallesi, Ramiz Sokak üzerinde güveni kötüye kullanmak suretiyle beni 200 dolar dolandırdı" diyerek şikayetçi oldu.
Şikayetler üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, her iki olayın şüphelisinin N.G. (76) olduğu belirlendi. Takibe alınan N.G, Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yakalanarak Alanya'ya getirildi. Şüphelinin sorgusu Saray Polis Merkezi'nde sürüyor.

ANTALYA

02 Ekim 2019 Çarşamba

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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