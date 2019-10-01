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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kaş’ta serbest dalış şampiyonası başladı

İHA

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen serbest dalış şampiyonası kortej yürüyüşüyle başladı. Kaş Kaymakamlığı ve Belediyesinin katkısıyla Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunca (TSSF) gerçekleştirilecek şampiyonanın 4 gün süreceği bildirildi.

Kaş’ta serbest dalış şampiyonası başladı

Antalya’nın Kaş ilçesinde düzenlenen serbest dalış şampiyonası kortej yürüyüşüyle başladı. Kaş Kaymakamlığı ve Belediyesinin katkısıyla Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunca (TSSF) gerçekleştirilecek şampiyonanın 4 gün süreceği bildirildi.
Otogar kavşağından Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde yapılan yürüyüşe Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları, kamu kurum müdürleri, belediye meclis üyeleri, sporcular, antrenörler, hakemler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Cumhuriyet Meydanı’nda dalış şampiyonası açılış töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve CMAS Marşı okundu. Mehteran Takımı'nın konseri sonrası, Kaş Likyalı Yörükler Patara ekibi gösterisi sunuldu.

“Dünyada da ses getirecek”
CMASTSSF 3. ‘Kaş Başka’ Serbest Dalış Dünya Kupası Outdoor 2019 Şampiyonasının açılışında konuşan Kaymakam Ulaş Akhan, ‘Kaş Başka’nın ilk defa müstakil olarak düzenlendiğine dikkati çekerek, “Bu organizasyonların devamlılığı, Kaş’ta düzenlenmesi sadece ilçemiz, bölgemiz için değil, tüm Türkiye için çok önemlidir. Bu şampiyona Kaş’ta geleneksel hale gelecek. ‘Kaş Başka’ sadece ülkemizde değil, dünyada da ses getiren bir organizasyon olacak. Kaş serbest dalış sporu bakımından şampiyonaların düzenlendiği bir yer değil, aynı zamanda eğitimlerin ve antrenmanların da yapıldığı çok önemli bir merkez haline gelecek” dedi.

“Kaş dalışta dünya markası olacak”
Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da düzenlenen etkinliklerin önemini vurgulayarak, “Bundan sonra da bölgemizin her noktasında kendine münhasır yapılacak faaliyetlerle Kaş’ımızı daha canlandıracağız. Biz de bu güzel dalış organizasyonunu daha geliştirmeye çalışacağız. Bu sporu özendireceğiz. Dünyanın ve Türkiye’nin her noktasından Kaş’a daha çok sporcu çekeceğiz. Kaş’ı dalışta dünya markası yapacağız” diye konuştu.
TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen ise “Her türlü güvenlik ve sağlık önleminin alındığı yarışma organizasyonumuzda, 5 farklı ülkenin başarılı sporcuları dünya kupasını kazanmak için nefeslerini tutacak. Dünya Kupası mücadeleleriyle eş zamanlı olarak federasyonumuz tarafından gerçekleştirilecek Serbest Dalış Outdoor Bireysel Türkiye Şampiyonası ile Kaş’ın eşsiz sularındaki heyecanımız katlanarak artacak. Sporculara yürekten başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kaş’ta 3 büyük yarışma
‘3. CMASTSSF ‘Kaş Başka’ Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası’, ‘Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası’ ve ‘Paletli Yüzme Açık Su Federasyon Kupası, Kaş’ın ev sahipliğinde 15 Ekim arasında yapılacak
CMAS ile TSSF işbirliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen CMASTSSF ‘Kaş Başka’ Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası’nda Türkiye, Rusya, Amerika, Polonya ve Brezilya’dan toplamda 12 sporcu yarışacak.
TSSF tarafından düzenlenen Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası ise Dünya Kupası yarışma programıyla eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Her iki yarışma da Kaş Belediyesi İnceboğaz Halk Plajı açıklarında 15 Ekim arasında gerçekleşecek.
TSSF’nin organizasyonu Paletli Yüzme Açık Su Federasyon Kupası yarışmaları ise Kaş Limanı açıklarında 56 Ekim’de yapılacak.
Şampiyonada her gün 9’da başlayacak yarışlar sonunda, Cumhuriyet Meydanı’nda 18’de madalya töreni düzenlenecek.

ANTALYA

01 Ekim 2019 Salı

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