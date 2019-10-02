Balkan Gençler Güreş Şampiyonasında Nail Seyyar Balkan Şampiyonu oldu

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'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

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Bulgaristan’ın Başkenti Sofya'da düzenlenen Balkan Gençler Şampiyonasında Antalyalı güreşçi Nail Seyyar altın madalya kazandı. 92 kg serbest stilde güreşen ve Bulgar rakibine finalde 121 gibi ezici bir üstünlük sağlayan Seyyar bu başarısıyla altın madalyanın sahibi oldu.

ANTALYA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:27

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