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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Oğlu için evini yoğun bakım odasına çevirdi

DHA

ANTALYA'da Necla Gümüştekin (41), serebral palsi (beyin felci) olan oğlu Taha Gümüştekin'i (5) yaşatmak için evinin salonunu yoğun bakım odasına dönüştürdü. Günü neredeyse 2 saatlik uykuyla geçiren Gümüştekin, oğlunun hastanedeki gibi bir yatağa ihtiyacı olduğunu söyledi.

ANTALYA'da Necla Gümüştekin (41), serebral palsi (beyin felci) olan oğlu Taha Gümüştekin'i (5) yaşatmak için evinin salonunu yoğun bakım odasına dönüştürdü. Günü neredeyse 2 saatlik uykuyla geçiren Gümüştekin, oğlunun hastanedeki gibi bir yatağa ihtiyacı olduğunu söyledi.
Antalya'da GültekinNecla Gümüştekin çiftinin tek çocukları Taha, anne karnında kordona dolaşması sonucu, nörolojik epilepsi hastası olarak sezaryenle dünyaya geldi. Minik Taha'nın, anne karnında kordona dolanması ve ardından kordonun beyin üzerindeki kemiği çökertmesi nedeniyle kısa süreli oksijensiz kaldığı ve yutkunma refleksini kaybettiği belirlendi. Hastalığı nedeniyle beynin iki bölümünde çukurluk bulunan Taha, yatağa bağlı şekilde güçlükle yaşamını sürdürüyor.
AYLIK MEDİKAL MASRAF 3 BİN 500 LİRA
Eşinin bir otelde garsonluk yaptığını belirten Necla Gümüştekin, kendisinin bakım ücreti aldığını kaydetti. Medikal ürünlerin pahalılığından şikayetçi olan Gümüştekin, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) karşılamadığı malzemeleri satın almakta güçlük çektiklerini vurguladı. Gümüştekin, "İlaç fiyatları yükseldiğinde bizim aldığımız malzemeler çok fazla yükseliyor. Medikalcılar dövizi bahane ederek aldığımız malzemelerin fiyatlarını uçurdu. Çocuğuma bakmak zorunda kaldığım için ben çalışamıyorum. Eşim sigortalı çalıştığı için engelli maaşı alamıyoruz. Aldığımız 1300 lira bakım ücreti ama o da yetmiyor. Tam teşkilatlı malzemelerini alsak, aylık 3 bin 500 lira medikal masrafı oluyor. Ev kira, elektrik faturası 500 lira geliyor. Cihazların yanı sıra klimanın da açık kalması gerekiyor. Ben elektrik parası fazla gelmesin diye çoğu zaman televizyonu bile açmıyorum" diye konuştu.
YATAĞA İHTİYACI VAR
Minik Taha'nın yatağında sıkıntı olduğunu dile getiren Gümüştekin, "Ona göre bütçemize uygun fiyatlı bir yatak alamadık. Hastane yatakları gibi bir yatağa ihtiyacı var. Kilolu olduğu için oğlumu rahat çeviremiyorum. Aşağı yukarı, sağa sola dönen yatağa ihtiyacımız var. Evin salonunu yoğun bakım ünitesine dönüştürdük. Sürekli başındayım, günlük 1,52 saatlik uykuyla duruyorum. Günde farklı zamanlarda 15 kez ilaç vermek zorundayım. Başından da hiç ayrılamıyorum. Adeta belgesiz bir hemşire oldum. Yoğun bakımda hocalarımız bize yöntemleri öğretti" dedi.
HER GÜN FİZİK TEDAVİ TALEBİ
Necla Gümüştekin, serebral palsi hastalarının fizik tedaviye ihtiyacı olduğunu belirterek, "Devlet bize haftada 2 seans fizik tedavi sağlıyor ama yeterli olmuyor. Her gün fizik tedaviye ihtiyaç var. Kök hücre tedavisi de çok önemli. Bakanlığımızın kök hücre tedavilerine izin vermesini istiyoruz" dedi.

ANTALYA

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:27
  • GÜNEŞ 06:46
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 16:12
  • AKŞAM 18:48
  • YATSI 20:02
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