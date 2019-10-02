Alanya merkezli dövme stüdyosu, 7 ülkede 7 şube açtı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 5 yıldır faaliyet gösteren Cleopatra Ink Dövme Stüdyosu, dünya çapında aldığı ödüllerle kısa sürede dünyada en çok bilinen stüdyo haline geldi. Bu yıl franchising sistemine geçerek Türkiye'de 18, yurt dışında 7 işletmeye isim hakkı veren şirket, 2020 yılında Türkiye ve dünyada 100 şube hedefi koydu.

Alanya'da 2014 yılında kurulan Cleopatra Ink Dövme Stüdyosu, 5 yıl içerisinde katılım sağladığı yarışmalarda dünya çapında 56 ödül aldı. Bünyesinde bulunan dövme sanatçılarının ödüller almasının ardından özellikle Avrupa'dan yoğun ilgiyle karşılaşan stüdyo, müşterilerini Alanya'ya çekmek için 2016 yılında dövme turizmi projesi başlattı. Turistlere ülkelerindeki dövme maliyetine Alanya'da konaklamalı tatil ve dövme hizmeti sunan şirket kısa sürede dünyada en çok bilinen stüdyo haline geldi. Türkiye'den ünlülerin de yoğun ilgisiyle karşılaşan şirket, hedef büyüterek daha çok alanda hizmet vermeye karar verdi.

HEDEF 100 ŞUBE

Bu yönde gelişmek için düğmeye basan Cleopatra Ink Dövme Stüdyosu, 2019 yılı başında büyük işletmelerin isim ve marka imtiyazlarını kullandırdığı franchising sistemine geçti. Kısa sürede talep alan şirket Alanya başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinde 18 şube açtı. Franchising verdiğini duyurmasının ardından dünyanın farklı ülkelerinden de talep alan şirket Norveç, Finlandiya, Yunanistan, Almanya, Hollanda, İngiltere, Güney Afrika'da 7 şube daha açtı. Şirketin hedefi ise 2020 yılında 100 şubeye ulaşmak.

MİLYON DOLARLIK YATIRIMLAR

Şirketin tahminlerinden hızlı büyüdüğünü belirten Cleopatra Ink Genel Müdürü Sönmez Aybaz, daha çok müşteriye ulaşmak için başlattıkları projenin şu an milyon dolarlık yatırımlara dönüştüğünü belirtti. Aybaz, "Biz 5 yıl önce Alanya'da hizmete tek işletmeyle başladık. Daha sonra Avrupa'da dövme yarışmalarına katıldık. Katıldığımız yarışmalarda dövme sanatçılarımız başarı elde etti. Yarışmalarda 1'inci, 2'nci ve 3'üncülük derecesinde ödüller aldık. Sonra bu iş daha da gelişmeye başladı. Şirketimizin turizm cenneti Antalya'da olmasından dolayı Avrupa'da hızla tanınmamıza sebep oldu" dedi.

DÜNYADA TEK

Son bir yıldır ise özellikle Orta Avrupa ülkelerinde rezervasyon almaya başladıklarını anlatan Aybaz, "Dövme turizmi hareketimiz yayılmaya başladı. İnsanlar farklı ülkelerden dövme yaptırmak için geliyor, aynı zamanda tatilini de yapıyor. Bilinirliliğimizin artmasıyla Türkiye ve Avrupa'dan yoğun taleplerle karşılaştık. Biz başta kendi açtığımız şubelerle taleplere yetişmeye çalıştık ama hem Türkiye'den hem de diğer ülkelerden gelen talepler bizim franchise kurmamıza neden oldu. Bu dövmecilik anlamında Türkiye ve dünyada tek. Araştırdık franchise veren dünyada başka dövme firması yok. Biz bu projeyle markamızı dünyaya duyururken, hem de bir Türk firmasının dünyada öncü bir projeyi hayata geçirmesinden dolayı onur duyduk" diye konuştu.

ANTALYA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:27

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